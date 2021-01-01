Розповіли, скільки у закладах освіти Луцької громади вакцинованих працівників





Про це пише Інформаційне агентство



Відповідно до офіційних даних, на Волині погіршується епідситуація. Чергове засідання комісії ТЕБ і НС має відбутися 20 вересня. Тоді буде вирішуватися питання зони, в якій перебуватиме область і впровадження карантинних обмежень. Нагадаємо, заклади освіти будуть працювати у звичному режимі навіть у «червоній зоні» епіднебезпеки за тієї умови, якщо 80% працівників будуть вакциновані.



Як повідомив начальник управління освіти Луцької міської територіальної громади Віталій Бондар у коментарі журналістам, у школах вакцинувалась половина працівників.



«Станом на 16.00 вчорашнього дня в школах вакциновано 53% працівників. В закладах дошкільної освіти – 26%», – повідомив він, однак, зазначає, цифри змінюються щодня.



Поріг у 80% вакцинованих освітян подолали 14 та 17 школи.



Щодо того, як працюватимуть з 20 вересня заклади освіти, додає Віталій Бондар, інформації чіткої поки немає.



«Інформація про вихід із зеленої зони поки що не підверджена жодною постановою, будемо мати на руках постанову – будемо від цього відштовхуватися», – каже він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В школах Луцької міської територіальної громади вакцинувалися від коронавірусу близько половини працівників. А в садочках – чверть.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини Відповідно до офіційних даних, на Волині погіршується епідситуація. Чергове засідання комісії ТЕБ і НС має відбутися 20 вересня. Тоді буде вирішуватися питання зони, в якій перебуватиме область і впровадження карантинних обмежень. Нагадаємо, заклади освіти будуть працювати у звичному режимі навіть у «червоній зоні» епіднебезпеки за тієї умови, якщо 80% працівників будуть вакциновані.Як повідомив начальник управління освіти Луцької міської територіальної громадиу коментарі журналістам, у школах вакцинувалась половина працівників.«Станом на 16.00 вчорашнього дня в школах вакциновано 53% працівників. В закладах дошкільної освіти – 26%», – повідомив він, однак, зазначає, цифри змінюються щодня.Поріг у 80% вакцинованих освітян подолали 14 та 17 школи.Щодо того, як працюватимуть з 20 вересня заклади освіти, додає Віталій Бондар, інформації чіткої поки немає.«Інформація про вихід із зеленої зони поки що не підверджена жодною постановою, будемо мати на руках постанову – будемо від цього відштовхуватися», – каже він.

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