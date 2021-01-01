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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли, скільки у закладах освіти Луцької громади вакцинованих працівників

Розповіли, скільки у закладах освіти Луцької громади вакцинованих працівників
В школах Луцької міської територіальної громади вакцинувалися від коронавірусу близько половини працівників. А в садочках – чверть.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Відповідно до офіційних даних, на Волині погіршується епідситуація. Чергове засідання комісії ТЕБ і НС має відбутися 20 вересня. Тоді буде вирішуватися питання зони, в якій перебуватиме область і впровадження карантинних обмежень. Нагадаємо, заклади освіти будуть працювати у звичному режимі навіть у «червоній зоні» епіднебезпеки за тієї умови, якщо 80% працівників будуть вакциновані.

Як повідомив начальник управління освіти Луцької міської територіальної громади Віталій Бондар у коментарі журналістам, у школах вакцинувалась половина працівників.

«Станом на 16.00 вчорашнього дня в школах вакциновано 53% працівників. В закладах дошкільної освіти – 26%», – повідомив він, однак, зазначає, цифри змінюються щодня.

Поріг у 80% вакцинованих освітян подолали 14 та 17 школи.

Щодо того, як працюватимуть з 20 вересня заклади освіти, додає Віталій Бондар, інформації чіткої поки немає.

«Інформація про вихід із зеленої зони поки що не підверджена жодною постановою, будемо мати на руках постанову – будемо від цього відштовхуватися», – каже він.

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Теги: Луцьк, вакцинація, освіта, вчителі
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