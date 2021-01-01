Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 19 вересня, синоптики прогнозують хмарну погода з проясненнями та дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. емпература вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Вдень прогнозують 7-9 ⁰, вночі - 7⁰.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. емпература вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Вдень прогнозують 7-9 ⁰, вночі - 7⁰.
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