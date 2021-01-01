Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с. емпература вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.



За даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.



Вдень прогнозують 7-9 ⁰, вночі - 7⁰.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 19 вересня, синоптики прогнозують хмарну погода з проясненнями та дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. емпература вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.За даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.Вдень прогнозують 7-9 ⁰, вночі - 7⁰.

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