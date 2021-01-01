вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня
У Волинській області завтра, 19 вересня, синоптики прогнозують хмарну погода з проясненнями та дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. емпература вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.

За даними Sinoptik, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Вдень прогнозують 7-9 ⁰, вночі - 7⁰.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
Сьогодні, 20:46
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
«Правий Сектор» закликав бойкотувати відому мережу заправок
Сьогодні, 19:45
У Торчині ремонтують міст через річку Серна
Сьогодні, 19:03
Латвія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 18 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 18 вересня
17 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 вересня
16 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 вересня
15 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 серпня
14 вересень, 20:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
Сьогодні, 20:46
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
«Правий Сектор» закликав бойкотувати відому мережу заправок
Сьогодні, 19:45
 0
У Торчині ремонтують міст через річку Серна
Сьогодні, 19:03
 0
Латвія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8