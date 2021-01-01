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У Торчині ремонтують міст через річку Серна

У Торчині ремонтують міст через річку Серна
Кілька тижнів тому у Торчині розпочався капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення через річку Серна по вулиці Івана Франка.

Перебуваючи із робочим візитом у Торчині, голова районної ради Олександр Омельчук разом із народним депутатам Вячеславом Рубльовим та головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом оглянули хід ремонтних робіт мосту, інформує пресслужба Луцької районної ради.

Довжина мосту складає 6 м.

Як розповів голова Торчинської громади Юрій Кревський, в результаті проведеного комплексного обстеження мосту виявлено, що за період експлуатації під впливом навколишнього середовища, дії автотранспорту, в більшості елементів прогонової будови накопичилися дефекти та пошкодження захисного шару бетону.

Необхідність капітального ремонту конструкції існуючого мосту викликана також невідповідністю параметрів мосту вимогам діючих нормативних документів, незабезпеченістю безпеки руху автотранспорту та пішоходів, незадовільним станом комплексу мостового полотна, прогонової будови, стоянів, сполучень, наявністю дефектів, що знижують експлуатаційні характеристики і довговічність елементів та споруди в цілому.

У Торчині ремонтують міст через річку Серна

У Торчині ремонтують міст через річку Серна

У Торчині ремонтують міст через річку Серна

У Торчині ремонтують міст через річку Серна

У Торчині ремонтують міст через річку Серна

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Теги: Торчин, Луцький район, міст, ремонт, річка Серна
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