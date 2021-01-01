«Правий Сектор» закликав бойкотувати відому мережу заправок

Василь Лабайчук закликав бойкотувати мережу заправок “БРСМ-нафта” через фінансування нею будівництва храмів Московського патріархату та партії Шарія. Про це стало відомо з його



“Якщо ви або ваші близькі є водіями, власниками автотранспорту – я закликаю вас до бойкоту цієї мережі автозаправних станції (“БРСМ-нафта”- прик. ред), яка на мій погляд, свідомо є інструментом гібридної війни проти України, яка фінансує підрозділи ФСБ - безпосередньо церкву московського патріархату і партію Шарія”, - зазначає у своєму відеоблозі Василь Лабайчук.



За словами Лабайчука, мережа заправок “БРСМ-нафта” та її власник Андрій Біба фінансують будівництво храмів Московського патріархату там, де колишні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.



“Для нас, для “Правого сектору”, це питання принципове - ми доклали дуже багато зусиль, аби кожну з тих громад вирвати з-під впливу московської п’ятої колони. І тут з’являється той, хто цю всю історію псує і допомагає структурам ФСБ повертати свої щупальця в кожну із цих громад, кожне із цих сіл”, - каже член Проводу "Правого сектору".



В якості останніх прикладів Василь Лабайчук наводить будівництво нових храмів московського патріархату на Тернопільщині у селах Кути, Башуки, Людвище, Гніздичне, де “Правий сектор” допомагав громадам покинути лоно УПЦ МП.



Також, у середу львівський осередок “Правого сектору”



Як повідомлялось раніше, журналісти-розлідувачі bihus.info Світлана у 2019 році були нагороджені орденами та медалями від патріарха РПЦ Кирила, зокрема медаллю “Патріарша подяка”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член Проводу "Правого сектору"закликав бойкотувати мережу заправок “БРСМ-нафта” через фінансування нею будівництва храмів Московського патріархату та партії Шарія. Про це стало відомо з його відеоблогу “Якщо ви або ваші близькі є водіями, власниками автотранспорту – я закликаю вас до бойкоту цієї мережі автозаправних станції (“БРСМ-нафта”- прик. ред), яка на мій погляд, свідомо є інструментом гібридної війни проти України, яка фінансує підрозділи ФСБ - безпосередньо церкву московського патріархату і партію Шарія”, - зазначає у своєму відеоблозі Василь Лабайчук.За словами Лабайчука, мережа заправок “БРСМ-нафта” та її власникфінансують будівництво храмів Московського патріархату там, де колишні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.“Для нас, для “Правого сектору”, це питання принципове - ми доклали дуже багато зусиль, аби кожну з тих громад вирвати з-під впливу московської п’ятої колони. І тут з’являється той, хто цю всю історію псує і допомагає структурам ФСБ повертати свої щупальця в кожну із цих громад, кожне із цих сіл”, - каже член Проводу "Правого сектору".В якості останніх прикладів Василь Лабайчук наводить будівництво нових храмів московського патріархату на Тернопільщині у селах Кути, Башуки, Людвище, Гніздичне, де “Правий сектор” допомагав громадам покинути лоно УПЦ МП.Також, у середу львівський осередок “Правого сектору” провів мітинг біля заправки “БРСМ-нафта” з вимогою припинити фінансувати будівництво храмів РПЦ в Україні.Як повідомлялось раніше, журналісти-розлідувачі bihus.info знайшли докази фінансування мережею “БРСМ-нафта” партії Шарія. Також, власник “БРСМ-нафта” Андрій Біба та його дружинау 2019 році були нагороджені орденами та медалями від патріарха РПЦ Кирила, зокрема медаллю “Патріарша подяка”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію