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«Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО

«Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО
На Волині триває осінній фестиваль квітів «Волинська Голандія». Сотні волинян та гостей краю побували на квіткових полях, що розташовані на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель.

А сьогодні, 18 вересня, тут відбулося не тільки свято квітів, а ще й справжнє свято кохання. Серед буйства кольорів та пахощів хризантем, жоржин та лілій гість фестивалю Володимир зробив пропозицію коханій дівчині Анні.

Фото та новиною поділилися у Фейсбук організатори фесту.

«Вітаємо вас! Хай ваше життя буде завжди квітучим! Тому даруємо вам безкоштовний вхід на усі наші фестивалі НАЗАВЖДИ. Юхуууу!) Ідемо святкувати заручини)) Цей пост можна перекидати кому треба, як натяк» , - пишуть організатори фестивалю «Осінь у Волинській Голландії».
«Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО
«Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО



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Теги: Осінь у Волинській Голландії, освідчення
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