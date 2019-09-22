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Двоє волинських веслувальників вперше стали чемпіонами світу

Двоє волинських веслувальників вперше стали чемпіонами світу
Волинь вперше в історії має двох чемпіонів світу з веслування на байдарках і каное на дистанції С4 500м.

Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у Фейсбуці, – пише ІА «Волинські новини».

Сьогодні, 18 вересня, збірна України вийшла на перше місце в медальному заліку чемпіонату світу, який триває в Копенгагені (Данія) та виборола 4 медалі – 3 золоті та 1 срібну.

Двоє спортсменів Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності ковельчани Андрій Рибачок та Юрій Вандюк стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное на дистанції С4 500м.

Це перші нагороди української каное-четвірки на чемпіонатах світу та Європи.

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Теги: веслувальники, чемпіони світу, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк
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