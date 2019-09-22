Двоє волинських веслувальників вперше стали чемпіонами світу
Сьогодні, 23:27
Волинь вперше в історії має двох чемпіонів світу з веслування на байдарках і каное на дистанції С4 500м.
Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у Фейсбуці, – пише ІА «Волинські новини».
Сьогодні, 18 вересня, збірна України вийшла на перше місце в медальному заліку чемпіонату світу, який триває в Копенгагені (Данія) та виборола 4 медалі – 3 золоті та 1 срібну.
Двоє спортсменів Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності ковельчани Андрій Рибачок та Юрій Вандюк стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное на дистанції С4 500м.
Це перші нагороди української каное-четвірки на чемпіонатах світу та Європи.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у Фейсбуці, – пише ІА «Волинські новини».
Сьогодні, 18 вересня, збірна України вийшла на перше місце в медальному заліку чемпіонату світу, який триває в Копенгагені (Данія) та виборола 4 медалі – 3 золоті та 1 срібну.
Двоє спортсменів Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності ковельчани Андрій Рибачок та Юрій Вандюк стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное на дистанції С4 500м.
Це перші нагороди української каное-четвірки на чемпіонатах світу та Європи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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