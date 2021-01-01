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«Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу

«Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу
У матчі 9-го туру української Першої ліги луцька «Волинь» сьогодні, 18 вересня, на стадіоні "Авангард" приймала «ВПК-Агро» з Дніпропетровщини.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь «Волині».

Гол забив у першому таймі на 25 хвилині Богдан Кобзарь.

Волинь - ВПК-Агро 1:0 (1:0).

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Теги: Волинь, ВПК-Агро, перша ліга, футбол
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