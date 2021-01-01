«Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу





Матч завершився з рахунком 1:0 на користь «Волині».



Гол забив у першому таймі на 25 хвилині Богдан Кобзарь.



Волинь - ВПК-Агро 1:0 (1:0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У матчі 9-го туру української Першої ліги луцька «Волинь» сьогодні, 18 вересня, на стадіоні "Авангард" приймала «ВПК-Агро» з Дніпропетровщини.Матч завершився з рахунком 1:0 на користь «Волині».Гол забив у першому таймі на 25 хвилиніВолинь - ВПК-Агро 1:0 (1:0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію