На Волині рятувальники вивільнили коня, який застряг між коліями.ФОТО





Про це



17 вересня о 22:03 до служби 101 Головне управління ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в місті Рожище Луцького району застряг кінь. Тварина потрапила копитами в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.



На місце події прибули рятувальники 3-ї ДПРЧ Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.



Рятувальники за допомогою гідравлічних ножниць збільшили проміжок між рейковою колією і бетонною плитою та звільнили коня з пастки.

На час проведення аварійно-рятувальних робіт було зупинено рух електропотяга сполученням "Ковель-Луцьк".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники вивільнили коня, який застряг ногами на залізничному переїзді.Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.17 вересня о 22:03 до служби 101 Головне управління ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в місті Рожище Луцького району застряг кінь. Тварина потрапила копитами в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.На місце події прибули рятувальники 3-ї ДПРЧ Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.Рятувальники за допомогою гідравлічних ножниць збільшили проміжок між рейковою колією і бетонною плитою та звільнили коня з пастки.На час проведення аварійно-рятувальних робіт було зупинено рух електропотяга сполученням "Ковель-Луцьк".

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