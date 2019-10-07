вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині рятувальники вивільнили коня, який застряг між коліями.ФОТО

На Волині рятувальники вивільнили коня, який застряг між коліями.ФОТО
Волинські рятувальники вивільнили коня, який застряг ногами на залізничному переїзді.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

17 вересня о 22:03 до служби 101 Головне управління ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в місті Рожище Луцького району застряг кінь. Тварина потрапила копитами в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.

На місце події прибули рятувальники 3-ї ДПРЧ Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножниць збільшили проміжок між рейковою колією і бетонною плитою та звільнили коня з пастки.
На час проведення аварійно-рятувальних робіт було зупинено рух електропотяга сполученням "Ковель-Луцьк".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, переїзд, кінь застяг між коліями, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу
Сьогодні, 22:15
На Волині рятувальники вивільнили коня, який застряг між коліями.ФОТО
Сьогодні, 21:30
«Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО
Сьогодні, 21:12
Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
Сьогодні, 20:46
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Рожищі перекриють центральний залізничний переїзд У Рожищі перекриють центральний залізничний переїзд
07 жовтень, 2019, 17:51
Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія Подробиці аварії на Волині, у якій рятувальники «вирізали» з авто водія
17 січень, 2019, 09:36
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
23 вересень, 2017, 19:27
На Волині відремонтували залізничний переїзд На Волині відремонтували залізничний переїзд
20 вересень, 2015, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу
Сьогодні, 22:15
 0
На Волині рятувальники вивільнили коня, який застряг між коліями.ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
«Волинська Голландія» — місце любові: на квітковому полі юнак освідчився коханій.ФОТО
Сьогодні, 21:12
 0
Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
Сьогодні, 20:46
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8