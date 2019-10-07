На Волині рятувальники вивільнили коня, який застряг між коліями.ФОТО
Сьогодні, 21:30
Волинські рятувальники вивільнили коня, який застряг ногами на залізничному переїзді.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
17 вересня о 22:03 до служби 101 Головне управління ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в місті Рожище Луцького району застряг кінь. Тварина потрапила копитами в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.
На місце події прибули рятувальники 3-ї ДПРЧ Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножниць збільшили проміжок між рейковою колією і бетонною плитою та звільнили коня з пастки.
На час проведення аварійно-рятувальних робіт було зупинено рух електропотяга сполученням "Ковель-Луцьк".
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Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
17 вересня о 22:03 до служби 101 Головне управління ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в місті Рожище Луцького району застряг кінь. Тварина потрапила копитами в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.
На місце події прибули рятувальники 3-ї ДПРЧ Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножниць збільшили проміжок між рейковою колією і бетонною плитою та звільнили коня з пастки.
На час проведення аварійно-рятувальних робіт було зупинено рух електропотяга сполученням "Ковель-Луцьк".
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