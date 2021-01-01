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19 вересня на Волині: гортаючи календар

19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує журналістка Світлана Павлова (на фото).

Крім того, день народження у відомої української поетеси, письменниці, літературознавця та публіциста Оксани Забужко. Вона народилась 1960 року у Луцьку.

Іменинниками 19 вересня є: Михайло, Архип, Михайлина, Зенон та Кирило.

Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих успіхів!

19 вересня 1999 року відбулось урочисте відкриття першої черги Локачинського газового родовища. Стрічку перерізав Президент України Леонід Кучма.

До слова, сьогодні день народження смайлика. У 1982 професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати знак на основі двокрапки, дефіса й дужки як вияв емоції у спілкуванні в мережі

У 1991 в Києві поновила роботу Києво-Могилянська академія.

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