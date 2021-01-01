З 1 листопада в Україні вступають в силу нові дорожні знаки

Новий ДСТУ 4100: 2021 “Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування” вступає в силу з 1 листопада 2021, він розроблений фахівцями ДП “ДерждорНДІ” у співпраці з “Агенти змін”.Детальніше про новий ДСТУ 4100: 2021:- компонування дорожніх знаків індивідуального проектування за новим принципом;- написання тексту з великої літери;- нова форма стрілок;- для позначення центру населеного пункту і річки використовуються символи європейського зразка;- визначені чіткі пропорції і відстані між елементами, в залежності від розміру великої літери, яка вибирається виходячи з місця встановлення знака і категорії дороги;- передбачена транслітерація назв населених пунктів.- нове позначення діагональних пішохідних переходів і нова табличка для острівців безпеки;- нові знаки і таблички до дорожніх знаків для розвитку велоінфраструктури;- новий алгоритм розміщення знаків на одній опорі, щоб уникнути неоднозначного трактування, а також новий розділ з розміщення знаків на щитах і фонових щитах.У новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, а введені нововведення позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху в цілому.