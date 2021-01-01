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З 1 листопада в Україні вступають в силу нові дорожні знаки

З 1 листопада в Україні вступають в силу нові дорожні знаки
Новий ДСТУ 4100: 2021 “Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування” вступає в силу з 1 листопада 2021, він розроблений фахівцями ДП “ДерждорНДІ” у співпраці з “Агенти змін”.

Детальніше про новий ДСТУ 4100: 2021:

- компонування дорожніх знаків індивідуального проектування за новим принципом;
- написання тексту з великої літери;
- нова форма стрілок;
- для позначення центру населеного пункту і річки використовуються символи європейського зразка;
- визначені чіткі пропорції і відстані між елементами, в залежності від розміру великої літери, яка вибирається виходячи з місця встановлення знака і категорії дороги;
- передбачена транслітерація назв населених пунктів.
- нове позначення діагональних пішохідних переходів і нова табличка для острівців безпеки;
- нові знаки і таблички до дорожніх знаків для розвитку велоінфраструктури;
- новий алгоритм розміщення знаків на одній опорі, щоб уникнути неоднозначного трактування, а також новий розділ з розміщення знаків на щитах і фонових щитах.

У новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, а введені нововведення позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху в цілому.


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Теги: нові дорожні знаки
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