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У луцькому костелі покажуть середньовічну п’єсу

У луцькому костелі покажуть середньовічну п’єсу
Лучан та гостей міста запрошують на спектакль «Діалог Смерті (в Райському саду)», створений на основі середньовічного віршованого діалогу «Розмова майстра Полікарпа зі Смертю».

Вистава відбудеться 2 жовтня o 16.00 у соборі Святих Апостолів Петра і Павла в Луцьку за адресою: вулиця Кафедральна, 6. Про це пише Monitor Wołyński.

Виставу польською мовою представлять Йоланта Юшкевич та Цезарій-Зигмунт Моленда з «Kropka Theatre». Режисура та адаптація творів – Йоланта Юшкевич.

«У середньовічній «Розмові майстра Полікарпа зі Смертю» вчитель має видіння – перед ним з’являється Смерть, яка відповідає на його запитання про те, що і чому саме так вона робить. Польський текст відомий за рукописом ХV ст., а нещодавно науковці знайшли його друковану версію, видану у Кракові в 1542 р. В оригіналі твору з’являються майстер Полікарп, Смерть і Кум, у спектаклі їхній діалог представляє Голос», – йдеться в анонсі.

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Теги: середньовічна п’єса.Луцьк, костел
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