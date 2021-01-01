Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:23
За добу 18 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед інфікованих 422 дітей та 52 медики. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у фейсбуці.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 767 осіб;
- летальних випадків – 46;
- одужали – 546 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 23 176 осіб,
- методом ІФА – 3 982 особи,
- експрес-тестами – 18 700 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
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Серед інфікованих 422 дітей та 52 медики. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у фейсбуці.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 767 осіб;
- летальних випадків – 46;
- одужали – 546 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 23 176 осіб,
- методом ІФА – 3 982 особи,
- експрес-тестами – 18 700 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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