Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу





Серед інфікованих 422 дітей та 52 медики. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у фейсбуці.



Також за минулу добу:

- госпіталізували – 1 767 осіб;

- летальних випадків – 46;

- одужали – 546 осіб.



За добу протестували:

- методом ПЛР – 23 176 осіб,

- методом ІФА – 3 982 особи,

- експрес-тестами – 18 700 осіб.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 18 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Серед інфікованих 422 дітей та 52 медики. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у фейсбуці.Також за минулу добу:- госпіталізували – 1 767 осіб;- летальних випадків – 46;- одужали – 546 осіб.За добу протестували:- методом ПЛР – 23 176 осіб,- методом ІФА – 3 982 особи,- експрес-тестами – 18 700 осіб.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

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