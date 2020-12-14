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У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби

У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби
У парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Ковелі хтось викопав та привласнив нещодавно посаджені квіти.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала директор КП "Ковельські парки" Віра Федосюк.

Очільниця підприємства написала, що невідомі викопали та поламали усі лілейники, які активісти збирали та садили на громадській клумбі.

"Не пройшло і одної ночі, як вкрали червону троянду, як знову наруга над людською працею", - йдеться у дописі Віри Федосюк.
У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби
У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби
У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби

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Теги: Волинь, Ковель, крадіжка
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