У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби

У парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Ковелі хтось викопав та привласнив нещодавно посаджені квіти.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала директор КП "Ковельські парки" Віра Федосюк.Очільниця підприємства написала, що невідомі викопали та поламали усі лілейники, які активісти збирали та садили на громадській клумбі."Не пройшло і одної ночі, як вкрали червону троянду, як знову наруга над людською працею", - йдеться у дописі Віри Федосюк.