У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби
Сьогодні, 11:26
У парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Ковелі хтось викопав та привласнив нещодавно посаджені квіти.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала директор КП "Ковельські парки" Віра Федосюк.
Очільниця підприємства написала, що невідомі викопали та поламали усі лілейники, які активісти збирали та садили на громадській клумбі.
"Не пройшло і одної ночі, як вкрали червону троянду, як знову наруга над людською працею", - йдеться у дописі Віри Федосюк.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала директор КП "Ковельські парки" Віра Федосюк.
Очільниця підприємства написала, що невідомі викопали та поламали усі лілейники, які активісти збирали та садили на громадській клумбі.
"Не пройшло і одної ночі, як вкрали червону троянду, як знову наруга над людською працею", - йдеться у дописі Віри Федосюк.
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