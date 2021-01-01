Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:45
За минулу добу на Волині зареєстрували 98 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляють у Волинському обласному центріконтролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.
У Луцькому районі – 34 хворих:
Луцька ТГ – 19 хворих
Горохівська ТГ – 6 хворих
Колківська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
У Володимир-Волинському районі – 6 хворих:
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
У Камінь-Каширському районі – 28 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 22 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
У Ковельському районі – 30 хворих:
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 12 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
Усього станом на 19 вересня в області зареєстровано 64 082 випадки.
Одужало – 61 454 особи (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежено 282 528 осіб, за останню добу – 533 особи.
За добу 18 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1212 щеплень.
Першою дозою щеплено 929 осіб та другою дозою – 283 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 112 601 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 565 людей.
Загалом проведено 201 166 щеплень.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центріконтролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.
У Луцькому районі – 34 хворих:
Луцька ТГ – 19 хворих
Горохівська ТГ – 6 хворих
Колківська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
У Володимир-Волинському районі – 6 хворих:
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
У Камінь-Каширському районі – 28 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 22 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
У Ковельському районі – 30 хворих:
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 12 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
Усього станом на 19 вересня в області зареєстровано 64 082 випадки.
Одужало – 61 454 особи (за останню добу – 4).
Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежено 282 528 осіб, за останню добу – 533 особи.
За добу 18 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1212 щеплень.
Першою дозою щеплено 929 осіб та другою дозою – 283 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 112 601 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 565 людей.
Загалом проведено 201 166 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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