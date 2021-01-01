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Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 98 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють у Волинському обласному центріконтролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.

У Луцькому районі – 34 хворих:
Луцька ТГ – 19 хворих
Горохівська ТГ – 6 хворих
Колківська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий

У Володимир-Волинському районі – 6 хворих:
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий

У Камінь-Каширському районі – 28 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 22 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий

У Ковельському районі – 30 хворих:
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 12 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих

Усього станом на 19 вересня в області зареєстровано 64 082 випадки.

Одужало – 61 454 особи (за останню добу – 4).

Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежено 282 528 осіб, за останню добу – 533 особи.

За добу 18 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1212 щеплень.

Першою дозою щеплено 929 осіб та другою дозою – 283 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 112 601 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 565 людей.

Загалом проведено 201 166 щеплень.

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Теги: Волинь, Луцьк
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