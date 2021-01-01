Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

За минулу добу на Волині зареєстрували 98 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляють у Волинському обласному центріконтролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.У Луцькому районі – 34 хворих:Луцька ТГ – 19 хворихГорохівська ТГ – 6 хворихКолківська ТГ – 4 хворихМар’янівська ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 2 хворихЦуманська ТГ – 1 хворийУ Володимир-Волинському районі – 6 хворих:Локачинська ТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 3 хворихОваднівська ТГ – 1 хворийУ Камінь-Каширському районі – 28 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 22 хворихМаневицька ТГ – 5 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворийУ Ковельському районі – 30 хворих:Дубівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 12 хворихРатнівська ТГ – 3 хворихТурійська ТГ – 9 хворихШацька ТГ – 5 хворихУсього станом на 19 вересня в області зареєстровано 64 082 випадки.Одужало – 61 454 особи (за останню добу – 4).Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежено 282 528 осіб, за останню добу – 533 особи.За добу 18 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1212 щеплень.Першою дозою щеплено 929 осіб та другою дозою – 283 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 112 601 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 565 людей.Загалом проведено 201 166 щеплень.