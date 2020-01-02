Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів





Смажені кабачки, кабачкова ікра, гарбузова каша, запечений гарбуз, насіння – це далеко не повний перелік смаколиків, які готують з цих продуктів в Україні. Варто зазначити, що попит на гарбузи та кабачки задовольняється переважно пропозицією внутрішнього ринку, повідомляє



Також достатньо часто споживають кабачки та гарбузи жителі Алжиру – у середньому по 10,4 кілограма на рік. На третьому місці Італія – 9,7 кілограма на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33 кілограми – стільки в середньому українець споживає кабачків та гарбузів на рік.Смажені кабачки, кабачкова ікра, гарбузова каша, запечений гарбуз, насіння – це далеко не повний перелік смаколиків, які готують з цих продуктів в Україні. Варто зазначити, що попит на гарбузи та кабачки задовольняється переважно пропозицією внутрішнього ринку, повідомляє SEEDS. Також достатньо часто споживають кабачки та гарбузи жителі Алжиру – у середньому по 10,4 кілограма на рік. На третьому місці Італія – 9,7 кілограма на рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію