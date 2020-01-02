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Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів

Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів
33 кілограми – стільки в середньому українець споживає кабачків та гарбузів на рік.

Смажені кабачки, кабачкова ікра, гарбузова каша, запечений гарбуз, насіння – це далеко не повний перелік смаколиків, які готують з цих продуктів в Україні. Варто зазначити, що попит на гарбузи та кабачки задовольняється переважно пропозицією внутрішнього ринку, повідомляє SEEDS.

Також достатньо часто споживають кабачки та гарбузи жителі Алжиру – у середньому по 10,4 кілограма на рік. На третьому місці Італія – 9,7 кілограма на рік.

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Теги: Україна, їжа
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Коментарі 1
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І грибів. Їстивних і не зовсім.
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