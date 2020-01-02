Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів
Сьогодні, 12:07
33 кілограми – стільки в середньому українець споживає кабачків та гарбузів на рік.
Смажені кабачки, кабачкова ікра, гарбузова каша, запечений гарбуз, насіння – це далеко не повний перелік смаколиків, які готують з цих продуктів в Україні. Варто зазначити, що попит на гарбузи та кабачки задовольняється переважно пропозицією внутрішнього ринку, повідомляє SEEDS.
Також достатньо часто споживають кабачки та гарбузи жителі Алжиру – у середньому по 10,4 кілограма на рік. На третьому місці Італія – 9,7 кілограма на рік.
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Смажені кабачки, кабачкова ікра, гарбузова каша, запечений гарбуз, насіння – це далеко не повний перелік смаколиків, які готують з цих продуктів в Україні. Варто зазначити, що попит на гарбузи та кабачки задовольняється переважно пропозицією внутрішнього ринку, повідомляє SEEDS.
Також достатньо часто споживають кабачки та гарбузи жителі Алжиру – у середньому по 10,4 кілограма на рік. На третьому місці Італія – 9,7 кілограма на рік.
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Коментарі 1
І грибів. Їстивних і не зовсім.
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