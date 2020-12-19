Чи подорожчає в Україні хліб





Проте зниження цін малоймовірне, в першу чергу через такі фактори, як дорога електроенергія і пальне. Однак і різкого подорожчання хліба теж не передбачається, - пише



“Коливань значних не очікується, немає передумов. Зниження малоймовірне, тому що крім ціни на зерно ще є зростання витрат. Скажімо, таких як електроенергія для підприємств, яка 4 грн/кВт-год, пальне, на яке ціни ростуть”, – сказав у коментарігенеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.



Попит на українську пшеницю нині стабільний, але при цьому, швидше за все, в майбутньому буде зростати експорт пшениці. Відносно самої ціни на хліб, то різких стрибків не очікується, так як з одного боку є достатній обсяг, з іншого – є попит на зовнішніх ринках.



Станом на середину вересня вже повністю зібрано 4 основні культури: пшениця, ячмінь, рапс і горох. А за першими двома спостерігається історичний максимум: пшениця – 32,9 млн т, ячмінь – 10,1 млн т.



Відзначимо, за рік хліб подорожчав уже на 16,5%. При цьому за прогнозом економічного експерта Олега Пендзина, продукт продовжить дорожчати. Вартість буде рости приблизно на 1,5% на місяць.



“Хліб і далі буде рости в ціні – приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, у найближчі півроку. Також в країні продовжить дорожчати соняшникова олія і курячі яйця, але вже не такими швидкими темпами”, – заявив експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні в 2021-му зібрали рекордні обсяги пшениці та ячменю. Здавалося б, від цього в країні стане більше борошна, а значить і хліба.Проте зниження цін малоймовірне, в першу чергу через такі фактори, як дорога електроенергія і пальне. Однак і різкого подорожчання хліба теж не передбачається, - пише Аgrotrend. “Коливань значних не очікується, немає передумов. Зниження малоймовірне, тому що крім ціни на зерно ще є зростання витрат. Скажімо, таких як електроенергія для підприємств, яка 4 грн/кВт-год, пальне, на яке ціни ростуть”, – сказав у коментарігенеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.Попит на українську пшеницю нині стабільний, але при цьому, швидше за все, в майбутньому буде зростати експорт пшениці. Відносно самої ціни на хліб, то різких стрибків не очікується, так як з одного боку є достатній обсяг, з іншого – є попит на зовнішніх ринках.Станом на середину вересня вже повністю зібрано 4 основні культури: пшениця, ячмінь, рапс і горох. А за першими двома спостерігається історичний максимум: пшениця – 32,9 млн т, ячмінь – 10,1 млн т.Відзначимо, за рік хліб подорожчав уже на 16,5%. При цьому за прогнозом економічного експерта Олега Пендзина, продукт продовжить дорожчати. Вартість буде рости приблизно на 1,5% на місяць.“Хліб і далі буде рости в ціні – приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, у найближчі півроку. Також в країні продовжить дорожчати соняшникова олія і курячі яйця, але вже не такими швидкими темпами”, – заявив експерт.

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