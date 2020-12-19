Чи подорожчає в Україні хліб
Сьогодні, 20:45
В Україні в 2021-му зібрали рекордні обсяги пшениці та ячменю. Здавалося б, від цього в країні стане більше борошна, а значить і хліба.
Проте зниження цін малоймовірне, в першу чергу через такі фактори, як дорога електроенергія і пальне. Однак і різкого подорожчання хліба теж не передбачається, - пише Аgrotrend.
“Коливань значних не очікується, немає передумов. Зниження малоймовірне, тому що крім ціни на зерно ще є зростання витрат. Скажімо, таких як електроенергія для підприємств, яка 4 грн/кВт-год, пальне, на яке ціни ростуть”, – сказав у коментарігенеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.
Попит на українську пшеницю нині стабільний, але при цьому, швидше за все, в майбутньому буде зростати експорт пшениці. Відносно самої ціни на хліб, то різких стрибків не очікується, так як з одного боку є достатній обсяг, з іншого – є попит на зовнішніх ринках.
Станом на середину вересня вже повністю зібрано 4 основні культури: пшениця, ячмінь, рапс і горох. А за першими двома спостерігається історичний максимум: пшениця – 32,9 млн т, ячмінь – 10,1 млн т.
Відзначимо, за рік хліб подорожчав уже на 16,5%. При цьому за прогнозом економічного експерта Олега Пендзина, продукт продовжить дорожчати. Вартість буде рости приблизно на 1,5% на місяць.
“Хліб і далі буде рости в ціні – приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, у найближчі півроку. Також в країні продовжить дорожчати соняшникова олія і курячі яйця, але вже не такими швидкими темпами”, – заявив експерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Проте зниження цін малоймовірне, в першу чергу через такі фактори, як дорога електроенергія і пальне. Однак і різкого подорожчання хліба теж не передбачається, - пише Аgrotrend.
“Коливань значних не очікується, немає передумов. Зниження малоймовірне, тому що крім ціни на зерно ще є зростання витрат. Скажімо, таких як електроенергія для підприємств, яка 4 грн/кВт-год, пальне, на яке ціни ростуть”, – сказав у коментарігенеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.
Попит на українську пшеницю нині стабільний, але при цьому, швидше за все, в майбутньому буде зростати експорт пшениці. Відносно самої ціни на хліб, то різких стрибків не очікується, так як з одного боку є достатній обсяг, з іншого – є попит на зовнішніх ринках.
Станом на середину вересня вже повністю зібрано 4 основні культури: пшениця, ячмінь, рапс і горох. А за першими двома спостерігається історичний максимум: пшениця – 32,9 млн т, ячмінь – 10,1 млн т.
Відзначимо, за рік хліб подорожчав уже на 16,5%. При цьому за прогнозом економічного експерта Олега Пендзина, продукт продовжить дорожчати. Вартість буде рости приблизно на 1,5% на місяць.
“Хліб і далі буде рости в ціні – приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться, мінімум, у найближчі півроку. Також в країні продовжить дорожчати соняшникова олія і курячі яйця, але вже не такими швидкими темпами”, – заявив експерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Соборності ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
Сьогодні, 21:02
Чи подорожчає в Україні хліб
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку на понеділок, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
У США дітей «косить» маловідомий вірус
Сьогодні, 19:28
Медіа