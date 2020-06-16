Урожай-2021: як вродили та скільки коштують волинські овочі. ВІДЕО





Про це розповів



На власному полі чоловік вирощує капусту, моркву та картоплю. За останні п'ять років з одного гектара поля збирає в середньому 10 тонн картоплі. Зі слів волинянина, конкурувати із великими агропідприємствами складно.



"Залишки бур’яння будемо відкошувати і копати. Потім копається столовий буряк, останньою копається морква і наостанок ріжеться капуста", – каже Руслан Хомич.



Зі слів фермера, конкурувати із великими агропідприємствами складно. "Маленькі фермерські господарства не допускаються до ринків збуту, до супермаркетів, а оскільки були закриті ярмарки через карантин, то ми отримали удар", – зазначив чоловік.



З одного гектара поля у селі Залісці Луцького району фермер-одноосібник Володимир Пащук зібрав майже 20 тонн картоплі.



"Одна картопля вродить, друга не вродить і воно перекриє одна одну. Буде насіння, їсти і на продаж", – каже чоловік.



Приїхав обмінювати картоплю на кавуни, помідори та цибулю на Волинь підприємець із Кривого Рогу Руслан Гринюк. Зі слів чоловіка, приїздить із 1997 року.



"Помідори – 3 кг, цибуля – 3,5, олія – 11 кг. 13:33 + 13:42 за гроші беремо по 4 грн 13:44 + 13:48 Минулого року теж була ціна 4 грн, теж їздив, збирав. В цьому році хороший врожай картоплі", – зазначив підприємець.



Збір картоплі на Волині може тривати до жовтня, моркви та буряка – до середини наступного місяця, капусту зрізатимуть ближче до зими, каже аграрій Руслан Хомич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває сезон збору овочів. Частина власників господарств уже збирають картоплю, решта збиратиме врожай з наступного тижня.Про це розповів Суспільному керівник фермерського господарства Руслан Хомич.На власному полі чоловік вирощує капусту, моркву та картоплю. За останні п'ять років з одного гектара поля збирає в середньому 10 тонн картоплі. Зі слів волинянина, конкурувати із великими агропідприємствами складно."Залишки бур’яння будемо відкошувати і копати. Потім копається столовий буряк, останньою копається морква і наостанок ріжеться капуста", – каже Руслан Хомич.Зі слів фермера, конкурувати із великими агропідприємствами складно. "Маленькі фермерські господарства не допускаються до ринків збуту, до супермаркетів, а оскільки були закриті ярмарки через карантин, то ми отримали удар", – зазначив чоловік.З одного гектара поля у селі Залісці Луцького району фермер-одноосібник Володимир Пащук зібрав майже 20 тонн картоплі."Одна картопля вродить, друга не вродить і воно перекриє одна одну. Буде насіння, їсти і на продаж", – каже чоловік.Приїхав обмінювати картоплю на кавуни, помідори та цибулю на Волинь підприємець із Кривого Рогу Руслан Гринюк. Зі слів чоловіка, приїздить із 1997 року."Помідори – 3 кг, цибуля – 3,5, олія – 11 кг. 13:33 + 13:42 за гроші беремо по 4 грн 13:44 + 13:48 Минулого року теж була ціна 4 грн, теж їздив, збирав. В цьому році хороший врожай картоплі", – зазначив підприємець.Збір картоплі на Волині може тривати до жовтня, моркви та буряка – до середини наступного місяця, капусту зрізатимуть ближче до зими, каже аграрій Руслан Хомич.

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