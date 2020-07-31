Показали нові сувенірні луцькі магнітики. ФОТО





Про це йдеться на сторінці туристичного інформаційного центру VisitLutsk у фейсбуці.



"Наші новенькі полікерамічні магнітики додадуть кольору в стрічку.

Приходьте та обирайте собі до вподоби", - йдеться у дописі.



Також всі зацікавлені можуть відвідати онлайн-крамницю і замовити товар і отримати його будь-якою поштою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині розробили та презентували нову сувенірну продукцію.Про це йдеться на сторінці туристичного інформаційного центру VisitLutsk у фейсбуці."Наші новенькі полікерамічні магнітики додадуть кольору в стрічку.Приходьте та обирайте собі до вподоби", - йдеться у дописі.Також всі зацікавлені можуть відвідати онлайн-крамницю і замовити товар і отримати його будь-якою поштою.

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