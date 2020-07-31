Показали нові сувенірні луцькі магнітики. ФОТО
Сьогодні, 14:51
В обласному центрі Волині розробили та презентували нову сувенірну продукцію.
Про це йдеться на сторінці туристичного інформаційного центру VisitLutsk у фейсбуці.
"Наші новенькі полікерамічні магнітики додадуть кольору в стрічку.
Приходьте та обирайте собі до вподоби", - йдеться у дописі.
Також всі зацікавлені можуть відвідати онлайн-крамницю і замовити товар і отримати його будь-якою поштою.
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Про це йдеться на сторінці туристичного інформаційного центру VisitLutsk у фейсбуці.
"Наші новенькі полікерамічні магнітики додадуть кольору в стрічку.
Приходьте та обирайте собі до вподоби", - йдеться у дописі.
Також всі зацікавлені можуть відвідати онлайн-крамницю і замовити товар і отримати його будь-якою поштою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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