вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали нові сувенірні луцькі магнітики. ФОТО

Показали нові сувенірні луцькі магнітики. ФОТО
В обласному центрі Волині розробили та презентували нову сувенірну продукцію.

Про це йдеться на сторінці туристичного інформаційного центру VisitLutsk у фейсбуці.

"Наші новенькі полікерамічні магнітики додадуть кольору в стрічку.
Приходьте та обирайте собі до вподоби", - йдеться у дописі.

Також всі зацікавлені можуть відвідати онлайн-крамницю і замовити товар і отримати його будь-якою поштою.

Показали нові сувенірні луцькі магнітики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: промоція, туризм, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали нові сувенірні луцькі магнітики. ФОТО
Сьогодні, 14:51
Урожай-2021: як вродили та скільки коштують волинські овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:10
На волинському пивзаводі почали виготовляти унікальний алкоголь
Сьогодні, 13:29
Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16
Сьогодні, 12:48
Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО
31 липень, 2020, 08:10
Хочете туристів – платіть: на промоцію Луцька треба мільйон гривень Хочете туристів – платіть: на промоцію Луцька треба мільйон гривень
17 травень, 2017, 11:48
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
22 липень, 12:30
У Луцьку в Старому місті планують відкрити ще 2 туристичні точки У Луцьку в Старому місті планують відкрити ще 2 туристичні точки
01 липень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали нові сувенірні луцькі магнітики. ФОТО
Сьогодні, 14:51
 0
Урожай-2021: як вродили та скільки коштують волинські овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:10
 0
На волинському пивзаводі почали виготовляти унікальний алкоголь
Сьогодні, 13:29
 0
Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16
Сьогодні, 12:48
 0
Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8