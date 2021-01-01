Волинські призери Паралімпіади та тренер отримали державні відзнаки
Сьогодні, 16:53
Волиняни, які зайняли призові місця на ХVI літніх Паралімпійських ігор – 2020 у Токіо, отримали державні відзнаки від президента України Володимира Зеленського.
Нагороди президент вручив під час зустрічі зі спортсменами. Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України указом президента відзначили Сергія Ємельянова, Марину Мажулу та тренера Вячеслава Загребу.
Чемпіон з параканое Сергій Ємельянов тримав орден «За заслуги» ІІ ступеня, срібна призерка з параканое Марина Мажула отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня, головного тренера національної збірної команди України з параканое, тренера Сергія Ємельянова нагородили орденом «За заслуги» ІІ ступеня.
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Нагороди президент вручив під час зустрічі зі спортсменами. Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України указом президента відзначили Сергія Ємельянова, Марину Мажулу та тренера Вячеслава Загребу.
Чемпіон з параканое Сергій Ємельянов тримав орден «За заслуги» ІІ ступеня, срібна призерка з параканое Марина Мажула отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня, головного тренера національної збірної команди України з параканое, тренера Сергія Ємельянова нагородили орденом «За заслуги» ІІ ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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