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Волинські призери Паралімпіади та тренер отримали державні відзнаки

Волинські призери Паралімпіади та тренер отримали державні відзнаки
Волиняни, які зайняли призові місця на ХVI літніх Паралімпійських ігор – 2020 у Токіо, отримали державні відзнаки від президента України Володимира Зеленського.

Нагороди президент вручив під час зустрічі зі спортсменами. Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, досягнення високих спортивних результатів на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України указом президента відзначили Сергія Ємельянова, Марину Мажулу та тренера Вячеслава Загребу.

Чемпіон з параканое Сергій Ємельянов тримав орден «За заслуги» ІІ ступеня, срібна призерка з параканое Марина Мажула отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня, головного тренера національної збірної команди України з параканое, тренера Сергія Ємельянова нагородили орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

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Теги: Волинь, нагороди
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