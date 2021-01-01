Волинянин завоював «бронзу» на командному чемпіонаті України серед спортшкіл
Сьогодні, 18:47
Спортсмен з Володимира-Волинського виборов бронзову нагороду на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР.
Змагання відбулися у Львові, - повідомляє Район.Володимир-Волинський.
У чемпіонаті узяли участь спортсмени 2006 року та молодші.
Бронзовим призером з восьмиборства став вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ ім.Олексія Зінкевича став Владислав Матвіюк. Юного спортсмена виховали тренери Олена та Віталій Петруки.
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Змагання відбулися у Львові, - повідомляє Район.Володимир-Волинський.
У чемпіонаті узяли участь спортсмени 2006 року та молодші.
Бронзовим призером з восьмиборства став вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ ім.Олексія Зінкевича став Владислав Матвіюк. Юного спортсмена виховали тренери Олена та Віталій Петруки.
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