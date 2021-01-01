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Волинянин завоював «бронзу» на командному чемпіонаті України серед спортшкіл

Волинянин завоював «бронзу» на командному чемпіонаті України серед спортшкіл
Спортсмен з Володимира-Волинського виборов бронзову нагороду на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР.

Змагання відбулися у Львові, - повідомляє Район.Володимир-Волинський.

У чемпіонаті узяли участь спортсмени 2006 року та молодші.

Бронзовим призером з восьмиборства став вихованець Володимир-Волинської ДЮСШ ім.Олексія Зінкевича став Владислав Матвіюк. Юного спортсмена виховали тренери Олена та Віталій Петруки.

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Теги: Волинь, спорт
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