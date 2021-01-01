Які продукти подорожчали та подешевшали на Волині

З початку року споживчі ціни на ринках області зросли на 5,8 %. Найбільше подорожчали яйця, цукор і риба.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на головне управління статистики у Волинській області.Загалом серпневі ціни на харчові продукти та безалкогольні напої на Волині, у порівнянні з попереднім місяцем, знизилися на 0,1 %.Найбільше (на 26,8 %) подорожчали яйця, але у порівнянні з груднем 2020 року вони впали в ціні на 0,2 %. Також продовжує рости в ціні цукор: в серпні зафіксували підвищення на рівні 4,1 %. Загалом його ціна з початку минулого року зросла вже на 35,9 %.За місяць масло подорожчало на 2,1 %, від початку року на 11 %. Вартість риби та рибних продуктів зросла на 2,5 %.Найбільше від початку року зросла вартість соняшникової олії – 43,4 %. За останній місяць ціна літра олії зменшилася на 4,0 %. Ціни на паливо та мастила зросли на 2,1 %.В серпні на споживчому ринку суттєво подешевшали овочі, їх ціна у порівнянні з попереднім місяцем зменшилися на 17,5 %. Також до продуктів, які подешевшали, потрапили макаронні вироби та фрукти.В управлінні статистки повідомили про зменшення вартості одягу та взуття на 2,9 % та 2,7 % відповідно. Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подешевшали на 2,7 %.