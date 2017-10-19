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У Харкові п'яний чоловік застрелився, граючи російську рулетку

У Харкові п'яний чоловік застрелився, граючи російську рулетку
Нетверезий 42-річний харків’янин вирішив вчора, 18 вересня, зіграти у "російську рулетку", і поцілив собі у скроню з пневматичного пістолета.

Як передає Depo.Харків, про це повідомляє харківський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики, прибувши на місце події, оглянули постраждалого, надали йому екстрену допомогу, а пізніше шпиталізували до нейрохірургічного відділення харківської лікарні.

Лікарі нагадують "про небезпеку та ризики, які виникають при зберіганні та використанні вогнепальної та пневматичної зброї".

"Зброя - не іграшка! Будьте обережними та відповідальними!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: трагедія, Харків
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Коментарі 1
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Пишіть правильно заголовок ,бо якщо застрелився ,то допомогу йому налдадуть в "небесній канцелчрії" а не лікарні .
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