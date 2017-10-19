У Харкові п'яний чоловік застрелився, граючи російську рулетку





Як передає



Медики, прибувши на місце події, оглянули постраждалого, надали йому екстрену допомогу, а пізніше шпиталізували до нейрохірургічного відділення харківської лікарні.



Лікарі нагадують "про небезпеку та ризики, які виникають при зберіганні та використанні вогнепальної та пневматичної зброї".



"Зброя - не іграшка! Будьте обережними та відповідальними!", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нетверезий 42-річний харків’янин вирішив вчора, 18 вересня, зіграти у "російську рулетку", і поцілив собі у скроню з пневматичного пістолета.Як передає Depo.Харків , про це повідомляє харківський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Медики, прибувши на місце події, оглянули постраждалого, надали йому екстрену допомогу, а пізніше шпиталізували до нейрохірургічного відділення харківської лікарні.Лікарі нагадують "про небезпеку та ризики, які виникають при зберіганні та використанні вогнепальної та пневматичної зброї"."Зброя - не іграшка! Будьте обережними та відповідальними!", - йдеться у повідомленні.

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