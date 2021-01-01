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Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО

Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО
18 вересня до поліції надійшло повідомлення від єгеря, що поблизу села Нічогівка Луцького району виявлено напівмертву тварину. Лось був поранений, виникла підозра, що в нього могли стріляти.

По це інформує пресслужба патрульних.

Місцева слідчо-оперативна група Ківерцівської поліції прибула негайно. З’ясувалось, що лосеня (а йому приблизно 7 місяців) вибігло з лісу до села і, перестрибуючи через високу огорожу, наткнулось на її гострий стержень.

«У тварини випала частина шлунка, її необхідно було терміново оперувати прямо на місці, однак спеціалістів в селі не було», - розповів про подію поліцейський Роман, який з напарницею першим прибув туди.

Місцеві попросили приїхати ветеринара з Маневич.

Ветеринар Анатолій в польових умовах за допомогою небайдужих громадян провів операцію.

«Тварина порізала собі м’язи, перестрибуючи через огорожу, також була проникаюча рана в черевну та грудну порожнини, був пошкоджений шлунок. Усе це ми обробили, продезінфікували, зашили», - розповів лікар, який і надалі надаватиме консультації щодо догляду за лосеням, адже процес реабілітації складний.

Потому тварину поклали в автомобіль і відправили в мисливське угіддя на реабілітацію.

«Нині життю маленької лосиці загрози немає, вона навіть стає на ноги, однак перебуває під пильним наглядом», - розповів єгер Ілля.

«За час служби схожої ситуації в нас ще не було, тому діяти і приймати рішення потрібно було швидко. Приємно, що знайшлись небайдужі люди, які повідомили про подію єгерській службі, а ті подзвонили в поліцію. Усі разом ми врятували тварину», - поділилась поліцейська Аліна, в честь якої, до речі, назвали лосенятко, адже вона проявила високий професіоналізм і безстрашність у цій події.

Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО
Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО
Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО
Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО
Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО

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Теги: рятували лосеня, єгері, патрульні, Нічогівка
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