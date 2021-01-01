Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО
Сьогодні, 22:10
18 вересня до поліції надійшло повідомлення від єгеря, що поблизу села Нічогівка Луцького району виявлено напівмертву тварину. Лось був поранений, виникла підозра, що в нього могли стріляти.
По це інформує пресслужба патрульних.
Місцева слідчо-оперативна група Ківерцівської поліції прибула негайно. З’ясувалось, що лосеня (а йому приблизно 7 місяців) вибігло з лісу до села і, перестрибуючи через високу огорожу, наткнулось на її гострий стержень.
«У тварини випала частина шлунка, її необхідно було терміново оперувати прямо на місці, однак спеціалістів в селі не було», - розповів про подію поліцейський Роман, який з напарницею першим прибув туди.
Місцеві попросили приїхати ветеринара з Маневич.
Ветеринар Анатолій в польових умовах за допомогою небайдужих громадян провів операцію.
«Тварина порізала собі м’язи, перестрибуючи через огорожу, також була проникаюча рана в черевну та грудну порожнини, був пошкоджений шлунок. Усе це ми обробили, продезінфікували, зашили», - розповів лікар, який і надалі надаватиме консультації щодо догляду за лосеням, адже процес реабілітації складний.
Потому тварину поклали в автомобіль і відправили в мисливське угіддя на реабілітацію.
«Нині життю маленької лосиці загрози немає, вона навіть стає на ноги, однак перебуває під пильним наглядом», - розповів єгер Ілля.
«За час служби схожої ситуації в нас ще не було, тому діяти і приймати рішення потрібно було швидко. Приємно, що знайшлись небайдужі люди, які повідомили про подію єгерській службі, а ті подзвонили в поліцію. Усі разом ми врятували тварину», - поділилась поліцейська Аліна, в честь якої, до речі, назвали лосенятко, адже вона проявила високий професіоналізм і безстрашність у цій події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
По це інформує пресслужба патрульних.
Місцева слідчо-оперативна група Ківерцівської поліції прибула негайно. З’ясувалось, що лосеня (а йому приблизно 7 місяців) вибігло з лісу до села і, перестрибуючи через високу огорожу, наткнулось на її гострий стержень.
«У тварини випала частина шлунка, її необхідно було терміново оперувати прямо на місці, однак спеціалістів в селі не було», - розповів про подію поліцейський Роман, який з напарницею першим прибув туди.
Місцеві попросили приїхати ветеринара з Маневич.
Ветеринар Анатолій в польових умовах за допомогою небайдужих громадян провів операцію.
«Тварина порізала собі м’язи, перестрибуючи через огорожу, також була проникаюча рана в черевну та грудну порожнини, був пошкоджений шлунок. Усе це ми обробили, продезінфікували, зашили», - розповів лікар, який і надалі надаватиме консультації щодо догляду за лосеням, адже процес реабілітації складний.
Потому тварину поклали в автомобіль і відправили в мисливське угіддя на реабілітацію.
«Нині життю маленької лосиці загрози немає, вона навіть стає на ноги, однак перебуває під пильним наглядом», - розповів єгер Ілля.
«За час служби схожої ситуації в нас ще не було, тому діяти і приймати рішення потрібно було швидко. Приємно, що знайшлись небайдужі люди, які повідомили про подію єгерській службі, а ті подзвонили в поліцію. Усі разом ми врятували тварину», - поділилась поліцейська Аліна, в честь якої, до речі, назвали лосенятко, адже вона проявила високий професіоналізм і безстрашність у цій події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни рятували молоде лосеня, яке смертельно поранилося, перестрибуючи огорожу.ФОТО
Сьогодні, 22:10
У Луцьку на Соборності - ДТП: автівка збила велосипедиста.ФОТО
Сьогодні, 21:02
Чи подорожчає в Україні хліб
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку на понеділок, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
У США дітей «косить» маловідомий вірус
Сьогодні, 19:28
Медіа