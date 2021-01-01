20 вересня на Волині: гортаючи календар

З днем народження сьогодні вітають журналістку Олену Горєлкіну (на фото).Крім того, день народження відзначають бізнесмента громадський активістТакож особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власностіІнформаційне агентство ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.За релігійним календарем сьогодні, 20 вересня, у народі відзначається Луків день. У цей період якраз повсюдно йшло прибирання, торгівля і заготівля цибулі на зиму. Її заплітали в коси і підвішували до стелі для подальшого зберігання. Також в цей день з цибулі готували різноманітні страви.