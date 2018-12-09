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«Говорити будемо про все»: Сергій Притула запрошує лучан до дискусії

«Говорити будемо про все»: Сергій Притула запрошує лучан до дискусії
Відомий шоумен, гуморист, громадський і політичний діяч, колишній член партії «Голос» Сергій Притула приїде в Луцьк.

Зустріч відбудеться 21 вересня о 18-й годині у РЦ Промінь, 3 поверх, George's karaoke club, проспект Президента Грушевського, 2.
Організатори зустрічі - Молодіжний Центр Волині.

"Говорити будемо про все: про розвиток і ріст, про волонтерство і громадську діяльність, про Україну з її болями та перспективами. Подискутуємо на скільки можливо українцям залишатись в статусі «поза політикою», чому це не варіант і як активно брати в ній участь", - так анонсував свій приїзд та зустріч з лучанами Сергій.

Усіх бажаючих запрошують на зустріч, але перед тим потрібно зареєструватися за посиланням: https://cutt.ly/IWCIlhs.

«Говорити будемо про все»: Сергій Притула запрошує лучан до дискусії

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Теги: Притула, Промінь, зустріч
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