«Говорити будемо про все»: Сергій Притула запрошує лучан до дискусії
Сьогодні, 06:17
Відомий шоумен, гуморист, громадський і політичний діяч, колишній член партії «Голос» Сергій Притула приїде в Луцьк.
Зустріч відбудеться 21 вересня о 18-й годині у РЦ Промінь, 3 поверх, George's karaoke club, проспект Президента Грушевського, 2.
Організатори зустрічі - Молодіжний Центр Волині.
"Говорити будемо про все: про розвиток і ріст, про волонтерство і громадську діяльність, про Україну з її болями та перспективами. Подискутуємо на скільки можливо українцям залишатись в статусі «поза політикою», чому це не варіант і як активно брати в ній участь", - так анонсував свій приїзд та зустріч з лучанами Сергій.
Усіх бажаючих запрошують на зустріч, але перед тим потрібно зареєструватися за посиланням: https://cutt.ly/IWCIlhs.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зустріч відбудеться 21 вересня о 18-й годині у РЦ Промінь, 3 поверх, George's karaoke club, проспект Президента Грушевського, 2.
Організатори зустрічі - Молодіжний Центр Волині.
"Говорити будемо про все: про розвиток і ріст, про волонтерство і громадську діяльність, про Україну з її болями та перспективами. Подискутуємо на скільки можливо українцям залишатись в статусі «поза політикою», чому це не варіант і як активно брати в ній участь", - так анонсував свій приїзд та зустріч з лучанами Сергій.
Усіх бажаючих запрошують на зустріч, але перед тим потрібно зареєструватися за посиланням: https://cutt.ly/IWCIlhs.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Говорити будемо про все»: Сергій Притула запрошує лучан до дискусії
Сьогодні, 06:17
У Луцьку через амброзію - карантин.ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
На Волині розпочали ремонт дороги до кордону з Білоруссю.ФОТО
Сьогодні, 00:19
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа