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На Волині жінка померла посеред вулиці

На Волині жінка померла посеред вулиці
На вулиці Героїв УПА у Рожищі померла жінка.

Трагедія трапилася 18 вересня. Про це Район.Рожище розповіли люди, які стали свідками трагедії.

Свідки зазначають, що жінка йшла, стало недобре і вона померла.

На місці події працювали медики і правоохоронці.
На Волині жінка померла посеред вулиці

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Теги: померла жінка, Рожище
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19 вересень, 23:10
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19 вересень, 22:10
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