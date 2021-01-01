На Волині жінка померла посеред вулиці
19 вересень, 23:10
На вулиці Героїв УПА у Рожищі померла жінка.
Трагедія трапилася 18 вересня. Про це Район.Рожище розповіли люди, які стали свідками трагедії.
Свідки зазначають, що жінка йшла, стало недобре і вона померла.
На місці події працювали медики і правоохоронці.
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Трагедія трапилася 18 вересня. Про це Район.Рожище розповіли люди, які стали свідками трагедії.
Свідки зазначають, що жінка йшла, стало недобре і вона померла.
На місці події працювали медики і правоохоронці.
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