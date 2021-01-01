На Волині жінка померла посеред вулиці





Трагедія трапилася 18 вересня. Про це



Свідки зазначають, що жінка йшла, стало недобре і вона померла.



На місці події працювали медики і правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Героїв УПА у Рожищі померла жінка.Трагедія трапилася 18 вересня. Про це Район.Рожище розповіли люди, які стали свідками трагедії.Свідки зазначають, що жінка йшла, стало недобре і вона померла.На місці події працювали медики і правоохоронці.

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