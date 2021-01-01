На Волині розпочали ремонт дороги до кордону з Білоруссю.ФОТО





Про це



Наразі роботи проводяться від КПП у напрямку границі, незабаром розпочнеться відновлення автошляху у селі Дольськ.



Дорожники працюють в режимі 24/7. Спочатку на 2,5 м поширили проїзну частину та посилили основу щебенево-піщаною сумішшю, обробленою цементом. Днями приступили до влаштування нижнього шару дорожнього покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, завтовшки 10см.



Згодом буде влаштовано 5-сантиметровий верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону, облаштуються узбіччя та виконається комплекс робіт з організації дорожнього руху. У межах населеного пункту Дольськ запроєктовано влаштування тротуарів, пішохідного огородження та лінії зовнішнього освітлення.



На ділянці реконструкції працює підрядне підприємство ТОВ «ВОЛИНЬДОРБУД».



Це третя дорога до кордону з сусідньою Білоруссю, що цьогоріч відновлюється у рамках програми «Велике будівництво».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На під’їзді до міжнародного пункту пропуску «Дольськ» – «Мохро» на українсько-білоруському кордоні розпочали реконструкцію автошляху Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на ділянці протяжністю понад 5 км.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Наразі роботи проводяться від КПП у напрямку границі, незабаром розпочнеться відновлення автошляху у селі Дольськ.Дорожники працюють в режимі 24/7. Спочатку на 2,5 м поширили проїзну частину та посилили основу щебенево-піщаною сумішшю, обробленою цементом. Днями приступили до влаштування нижнього шару дорожнього покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, завтовшки 10см.Згодом буде влаштовано 5-сантиметровий верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону, облаштуються узбіччя та виконається комплекс робіт з організації дорожнього руху. У межах населеного пункту Дольськ запроєктовано влаштування тротуарів, пішохідного огородження та лінії зовнішнього освітлення.На ділянці реконструкції працює підрядне підприємство ТОВ «ВОЛИНЬДОРБУД».Це третя дорога до кордону з сусідньою Білоруссю, що цьогоріч відновлюється у рамках програми «Велике будівництво».

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