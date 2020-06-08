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Програму «Доступні ліки« розширять: у неї додадуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки

Програму «Доступні ліки« розширять: у неї додадуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки
З 1 жовтня НСЗУ розширює програму відшкодування лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" новим напрямом. Додадуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ в Telegram.

Йдеться про ліки при таких захворюваннях:

- епілепсія,
- шизофренія,
- ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад),
- депресія,
- афективні та невротичні розлади.

Як отримати препарати за програмою “Доступні ліки”?
Для цього необхідний електронний рецепт. Його виписує невролог або психіатр. Сімейні лікарі електронні рецепти за цими напрямами не виписують.

Отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою можна в будь-якій аптеці, яка працює за відповідним договором з НСЗУ.

Пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря - невролога чи психіатра. Необхідно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я.

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Теги: Доступні ліки, розширили список
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