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У Луцьку через амброзію - карантин.ВІДЕО

У Луцьку через амброзію - карантин.ВІДЕО
Амброзія, у зв'язку з поширенням якої в обласному центрі Волині запровадили карантин, наразі перецвіла і насіння цієї рослини дозріває. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в області Ірина Хайдукова.

З її слів, бур’ян швидко поширюється, одна рослина дає 30-40 тисяч насінин і зберігає життєздатність у ґрунті до 40 років.

При вдиханні пилку квітів амброзії у чутливих людей може виникати амброзійний поліноз, – розповіла телефоном лікарка-алерголог Алла Бабіна. Зараз, з її слів, триває третя хвиля пилкування.

Алерголог зазначила, що основним проявом алергічного захворювання є риніт, а також чхання та кон’юнктивіт.

"Це ураження слизових оболонок очей, що проявляється свербіжем, сльозотечею. У дітей можуть бути алергічні фарингіти, підкашлювання. Якщо люди не звертаються та не лікуються, то може бути ускладнення таке як бронхіальна астма", – додала Алла Бабіна.

Небезпечним для людини і довкілля вважається бур’ян, заввишки від 20 сантиметрів до двох метрів із перисто-розсіченими листками, – розповіла начальниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Ірина Хайдукова.

Під час карантину, каже фахівчиня, стежитимуть за поширенням амброзії полинолистої і даватимуть рекомендації власникам земельних ділянок щодо того, якими способами боротися з рослиною-шкідником. Зокрема, з її слів, оротися з амброзією можна за допомогою гербіцидів.

"Якщо ми виявляємо у парковій зоні чи у місцях, де є можливість здійснити підсів злакових трав, ми рекомендуємо, адже злакові трави витісняють даний карантинний організм", – говорить Ірина Хайдукова.

Суспільне побувало на території одного з осередків поширення амброзії на вулиці Чорновола неподалік багатоповерхівок у Луцьку.


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Теги: амброзія, карантин
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