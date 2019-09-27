У Луцьку через амброзію - карантин.ВІДЕО

Ірина Хайдукова.



З її слів, бур’ян швидко поширюється, одна рослина дає 30-40 тисяч насінин і зберігає життєздатність у ґрунті до 40 років.



При вдиханні пилку квітів амброзії у чутливих людей може виникати амброзійний поліноз, – розповіла телефоном лікарка-алерголог Алла Бабіна. Зараз, з її слів, триває третя хвиля пилкування.



Алерголог зазначила, що основним проявом алергічного захворювання є риніт, а також чхання та кон’юнктивіт.



"Це ураження слизових оболонок очей, що проявляється свербіжем, сльозотечею. У дітей можуть бути алергічні фарингіти, підкашлювання. Якщо люди не звертаються та не лікуються, то може бути ускладнення таке як бронхіальна астма", – додала Алла Бабіна.



Небезпечним для людини і довкілля вважається бур’ян, заввишки від 20 сантиметрів до двох метрів із перисто-розсіченими листками, – розповіла начальниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Ірина Хайдукова.



Під час карантину, каже фахівчиня, стежитимуть за поширенням амброзії полинолистої і даватимуть рекомендації власникам земельних ділянок щодо того, якими способами боротися з рослиною-шкідником. Зокрема, з її слів, оротися з амброзією можна за допомогою гербіцидів.



"Якщо ми виявляємо у парковій зоні чи у місцях, де є можливість здійснити підсів злакових трав, ми рекомендуємо, адже злакові трави витісняють даний карантинний організм", – говорить Ірина Хайдукова.



Суспільне побувало на території одного з осередків поширення амброзії на вулиці Чорновола неподалік багатоповерхівок у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Амброзія, у зв'язку з поширенням якої в обласному центрі Волині запровадили карантин, наразі перецвіла і насіння цієї рослини дозріває. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в областіЗ її слів, бур’ян швидко поширюється, одна рослина дає 30-40 тисяч насінин і зберігає життєздатність у ґрунті до 40 років.При вдиханні пилку квітів амброзії у чутливих людей може виникати амброзійний поліноз, – розповіла телефоном лікарка-алерголог. Зараз, з її слів, триває третя хвиля пилкування.Алерголог зазначила, що основним проявом алергічного захворювання є риніт, а також чхання та кон’юнктивіт."Це ураження слизових оболонок очей, що проявляється свербіжем, сльозотечею. У дітей можуть бути алергічні фарингіти, підкашлювання. Якщо люди не звертаються та не лікуються, то може бути ускладнення таке як бронхіальна астма", – додала Алла Бабіна.Небезпечним для людини і довкілля вважається бур’ян, заввишки від 20 сантиметрів до двох метрів із перисто-розсіченими листками, – розповіла начальниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Ірина Хайдукова.Під час карантину, каже фахівчиня, стежитимуть за поширенням амброзії полинолистої і даватимуть рекомендації власникам земельних ділянок щодо того, якими способами боротися з рослиною-шкідником. Зокрема, з її слів, оротися з амброзією можна за допомогою гербіцидів."Якщо ми виявляємо у парковій зоні чи у місцях, де є можливість здійснити підсів злакових трав, ми рекомендуємо, адже злакові трави витісняють даний карантинний організм", – говорить Ірина Хайдукова.Суспільне побувало на території одного з осередків поширення амброзії на вулиці Чорновола неподалік багатоповерхівок у Луцьку.

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