Курс валют у Луцьку на 20 вересня





Євро при купівлі становить – 31.166, продажу – 31.592.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.549, продаж – 7.040.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 20 вересня 2021 року такий: купівля – 26.581, а продаж – 26.824.Євро при купівлі становить – 31.166, продажу – 31.592.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.549, продаж – 7.040.

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