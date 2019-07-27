На Волині п'яний солдат погрожував підірвати школу





Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, пише Інформаційне агентство



29 травня близько 19 години військовослужбовець військової частини А2892 знаходився у Володимирі-Волинському поблизу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 на вулиці Котляревського. Перебуваючи у нетверезому стані, він зателефонував на 102 та повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху, а саме – про своє бажання та наміри здійснити підрив школи за допомогою ручного протитанкового гранатомета.



Згодом телефонного терориста затримали поліцейські. У суді злочинець визнав свою вину повністю.



Врахувавши всі обставини справи, суд виніс вирок з позбавленням волі на чотири роки, однак змінив його на рік та шість місяців умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському п’яний військовослужбовець звернувся до поліції з неправдивим повідомленням про підготовку вибуху в одній зі шкіл. Солдат відбувся умовним покаранням.Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, пише Інформаційне агентство Волинські Новини 29 травня близько 19 години військовослужбовець військової частини А2892 знаходився у Володимирі-Волинському поблизу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 на вулиці Котляревського. Перебуваючи у нетверезому стані, він зателефонував на 102 та повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху, а саме – про своє бажання та наміри здійснити підрив школи за допомогою ручного протитанкового гранатомета.Згодом телефонного терориста затримали поліцейські. У суді злочинець визнав свою вину повністю.Врахувавши всі обставини справи, суд виніс вирок з позбавленням волі на чотири роки, однак змінив його на рік та шість місяців умовного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію