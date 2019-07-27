На Волині п'яний солдат погрожував підірвати школу
Сьогодні, 09:41
У Володимирі-Волинському п’яний військовослужбовець звернувся до поліції з неправдивим повідомленням про підготовку вибуху в одній зі шкіл. Солдат відбувся умовним покаранням.
Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
29 травня близько 19 години військовослужбовець військової частини А2892 знаходився у Володимирі-Волинському поблизу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 на вулиці Котляревського. Перебуваючи у нетверезому стані, він зателефонував на 102 та повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху, а саме – про своє бажання та наміри здійснити підрив школи за допомогою ручного протитанкового гранатомета.
Згодом телефонного терориста затримали поліцейські. У суді злочинець визнав свою вину повністю.
Врахувавши всі обставини справи, суд виніс вирок з позбавленням волі на чотири роки, однак змінив його на рік та шість місяців умовного.
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Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
29 травня близько 19 години військовослужбовець військової частини А2892 знаходився у Володимирі-Волинському поблизу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 на вулиці Котляревського. Перебуваючи у нетверезому стані, він зателефонував на 102 та повідомив неправдиву інформацію про підготовку вибуху, а саме – про своє бажання та наміри здійснити підрив школи за допомогою ручного протитанкового гранатомета.
Згодом телефонного терориста затримали поліцейські. У суді злочинець визнав свою вину повністю.
Врахувавши всі обставини справи, суд виніс вирок з позбавленням волі на чотири роки, однак змінив його на рік та шість місяців умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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