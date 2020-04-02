Луцька психологиня дала поради, як запобігти агресії у дітей

Любава Казмірчук дала поради батькам, що робити для того, аби їхні діти не були агресивні.



Про це йшлося у програмі «Актуально»



«Я би почала з того, щоб забрати заборону на емоції, яка є чи не в кожній сім’ї. Тобто коли ми радіємо – радіти можна, а плакати нам не можна, сумувати не можна, злитися не можна. Ми схильні виховувати таких собі зручних дітей», – каже психологиня.



Вона стверджує, що, навпаки, проявляти емоції можна і навіть треба, але вчити дитину робити це у «добрий спосіб».



Якщо ж при цьому виникають проблеми, каже Любава Казмірчук, то потрібна консультація із психологом – шкільним чи іншим.



«Друге – це навчитися говорити зі своєю дитиною, навчитися чути її потреби, навчитися гарно обговорювати у сім’ї правила та обов’язки. Найголовніший і найтепліший принцип, я б сказала, – це говорити. Коли дитина відмовляється розмовляти з батьками, це означає, що якийсь момент добрий стосунків опущений, і треба його надолужувати», – радить психологиня.



За її словами, батьки у процесі дорослішання дитини мають ставати її друзями.



«І коли твій друг від тебе відвертається, значить, це питання і до тебе, чому він відвертається. Тому – ще раз шукати контакт», – каже вона.



«Якщо ж дитина проявила агресію, не потрібно сварити, критикувати, тому що так ми будемо проявляти тиск і отримувати опір. Треба знайти правильні час і місце, щоб поспілкуватися про це. Найдоцільніше – залучити спеціаліста. Тому що така поведінка викликає глибокий смуток у батьків, обурення на рівні школи, однолітків», – додала Любава Казмірчук.



Нагадаємо, минулого тижня Волинь сколихнули дві жахливі новини, в яких замішані діти. Так, на проспекті Соборності місцеві жителі звинувачують 9-річного хлопчика у жорстокому вбивстві кошеняти. А на території 16 школи учні влаштували побоїще.







Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька психологинядала поради батькам, що робити для того, аби їхні діти не були агресивні.Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі «Я би почала з того, щоб забрати заборону на емоції, яка є чи не в кожній сім’ї. Тобто коли ми радіємо – радіти можна, а плакати нам не можна, сумувати не можна, злитися не можна. Ми схильні виховувати таких собі зручних дітей», – каже психологиня.Вона стверджує, що, навпаки, проявляти емоції можна і навіть треба, але вчити дитину робити це у «добрий спосіб».Якщо ж при цьому виникають проблеми, каже Любава Казмірчук, то потрібна консультація із психологом – шкільним чи іншим.«Друге – це навчитися говорити зі своєю дитиною, навчитися чути її потреби, навчитися гарно обговорювати у сім’ї правила та обов’язки. Найголовніший і найтепліший принцип, я б сказала, – це говорити. Коли дитина відмовляється розмовляти з батьками, це означає, що якийсь момент добрий стосунків опущений, і треба його надолужувати», – радить психологиня.За її словами, батьки у процесі дорослішання дитини мають ставати її друзями.«І коли твій друг від тебе відвертається, значить, це питання і до тебе, чому він відвертається. Тому – ще раз шукати контакт», – каже вона.«Якщо ж дитина проявила агресію, не потрібно сварити, критикувати, тому що так ми будемо проявляти тиск і отримувати опір. Треба знайти правильні час і місце, щоб поспілкуватися про це. Найдоцільніше – залучити спеціаліста. Тому що така поведінка викликає глибокий смуток у батьків, обурення на рівні школи, однолітків», – додала Любава Казмірчук.Нагадаємо, минулого тижня Волинь сколихнули дві жахливі новини, в яких замішані діти. Так, на проспекті Соборності місцеві жителі звинувачуютьА на території 16 школи учні влаштували побоїще.

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