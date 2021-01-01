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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 76 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 9,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Камінь-Каширський район –1).

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 64,
- методом ІФА (осіб) – 11,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 109.

Нові випадки недуги виявили у:

Луцький район – 27 хворих:

- Луцька ТГ – 21 хворий
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий
- Рожищенська ТГ – 1 хворий
- Торчинська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

- Оваднівська ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 27 хворих:

- Камінь-Каширська ТГ – 23 хворих
- Маневицька ТГ – 4 хворих

Ковельський район – 21 хворий:

- Дубівська ТГ – 4 хворих
- Ковельська ТГ – 12 хворих
- Старовижівська ТГ – 3 хворих
- Турійська ТГ – 2 хворих

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 64 158 (з них дітей – 3 456 та медичних працівників – 3 684),
- одужали ( осіб) – 61 463 (з них дітей – 3 254 та медичних працівників – 3 615),
- летальних випадків (осіб) – 1 219 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 282 592,
- методом ІФА (осіб) –186 461.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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