Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу





Про це



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 9,

- Летальних випадків (осіб) – 1 (Камінь-Каширський район –1).



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 64,

- методом ІФА (осіб) – 11,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 109.



Нові випадки недуги виявили у:



Луцький район – 27 хворих:



- Луцька ТГ – 21 хворий

- Горохівська ТГ – 3 хворих

- Підгайцівська ТГ – 1 хворий

- Рожищенська ТГ – 1 хворий

- Торчинська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 1 хворий:



- Оваднівська ТГ – 1 хворий



Камінь-Каширський район – 27 хворих:



- Камінь-Каширська ТГ – 23 хворих

- Маневицька ТГ – 4 хворих



Ковельський район – 21 хворий:



- Дубівська ТГ – 4 хворих

- Ковельська ТГ – 12 хворих

- Старовижівська ТГ – 3 хворих

- Турійська ТГ – 2 хворих



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 64 158 (з них дітей – 3 456 та медичних працівників – 3 684),

- одужали ( осіб) – 61 463 (з них дітей – 3 254 та медичних працівників – 3 615),

- летальних випадків (осіб) – 1 219 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 282 592,

- методом ІФА (осіб) –186 461.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 76 нових випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:- Одужали (осіб) – 9,- Летальних випадків (осіб) – 1 (Камінь-Каширський район –1).Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 64,- методом ІФА (осіб) – 11,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 109.Нові випадки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 21 хворий- Горохівська ТГ – 3 хворих- Підгайцівська ТГ – 1 хворий- Рожищенська ТГ – 1 хворий- Торчинська ТГ – 1 хворий- Оваднівська ТГ – 1 хворий- Камінь-Каширська ТГ – 23 хворих- Маневицька ТГ – 4 хворих- Дубівська ТГ – 4 хворих- Ковельська ТГ – 12 хворих- Старовижівська ТГ – 3 хворих- Турійська ТГ – 2 хворихЗа весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 64 158 (з них дітей – 3 456 та медичних працівників – 3 684),- одужали ( осіб) – 61 463 (з них дітей – 3 254 та медичних працівників – 3 615),- летальних випадків (осіб) – 1 219 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 282 592,- методом ІФА (осіб) –186 461.

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