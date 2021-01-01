Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу
Сьогодні, 10:00
За минулу добу на Волині зареєстрували 76 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 9,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Камінь-Каширський район –1).
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 64,
- методом ІФА (осіб) – 11,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 109.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 27 хворих:
- Луцька ТГ – 21 хворий
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий
- Рожищенська ТГ – 1 хворий
- Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
- Оваднівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 27 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 23 хворих
- Маневицька ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 21 хворий:
- Дубівська ТГ – 4 хворих
- Ковельська ТГ – 12 хворих
- Старовижівська ТГ – 3 хворих
- Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 64 158 (з них дітей – 3 456 та медичних працівників – 3 684),
- одужали ( осіб) – 61 463 (з них дітей – 3 254 та медичних працівників – 3 615),
- летальних випадків (осіб) – 1 219 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 282 592,
- методом ІФА (осіб) –186 461.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 9,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Камінь-Каширський район –1).
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 64,
- методом ІФА (осіб) – 11,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 109.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 27 хворих:
- Луцька ТГ – 21 хворий
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий
- Рожищенська ТГ – 1 хворий
- Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
- Оваднівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 27 хворих:
- Камінь-Каширська ТГ – 23 хворих
- Маневицька ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 21 хворий:
- Дубівська ТГ – 4 хворих
- Ковельська ТГ – 12 хворих
- Старовижівська ТГ – 3 хворих
- Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 64 158 (з них дітей – 3 456 та медичних працівників – 3 684),
- одужали ( осіб) – 61 463 (з них дітей – 3 254 та медичних працівників – 3 615),
- летальних випадків (осіб) – 1 219 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 282 592,
- методом ІФА (осіб) –186 461.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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