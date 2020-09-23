Похолодання набиратиме обертів: у Карпатах прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 10:03
Майже по всій країні - дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг. Такий прогноз синоптиків на найближчі дні.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 вересня.
В Україні, кажуть, вже настала метеорологічна осінь - середня добова температура опустилась нижче 15°. І цього тижня похолодання набиратиме обертів. Потепління й сонце прогнозують хіба що на вихідні. В Одесі й Криму наприкінці тижня очікується +21°, у решті регіонів до +18°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
Фото - ілюстративне
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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 вересня.
В Україні, кажуть, вже настала метеорологічна осінь - середня добова температура опустилась нижче 15°. І цього тижня похолодання набиратиме обертів. Потепління й сонце прогнозують хіба що на вихідні. В Одесі й Криму наприкінці тижня очікується +21°, у решті регіонів до +18°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
Фото - ілюстративне
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