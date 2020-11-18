Більше, ніж гра: працівники луцького «Кромберга» змагалися за футбольну першість. ФОТО

Соціальний працівник Наталія Шевельова

Команда «Industrial Engineering»

Команда «Логістика»

Тренер команди «Kroschu Lutsk» Руслан Дорош

Команда «Фаворит»

Спорт і спільне дозвілля – частина корпоративної культури заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу». Працівники активно долучаються до міських та обласних спортивних активностей, а ще – влаштовують різноманітні турніри і всередині підприємства.Так, 19 вересня відбувся вже традиційний внутрішній турнір з міні-футболу. Участь у змаганнях за футбольну першість взяли 5 команд, сформованих із працівників різних відділів та підрозділів заводу – «Логістика», «Шнайдерай», «Фаворит», «Industrial Engineering» (інженери) та «Карбишева».Соціальний працівник заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу»розповіла, що цьогоріч на заводі неабияк чекали футбольного турніру, адже через локдаун у 2020 році змагання не проводили.«І працівники, і директори підприємства розуміють, що такі змагання – це більше, ніж гра. Вони об’єднують, допомагають нашим працівникам нашим людям налагодити кращу комунікацію. У нас на підприємстві люблять футбол. Керівництво це знає, підтримує і виділяє гроші на такі турніри», – розповідає Наталія Шевельова.Турнір тривав приблизно пів дня. Зрештою, коли усі команди зіграли між собою, визначили переможців. Футбольну першість отримала команда «Industrial Engineering», яка перемогла у всіх чотирьох зіграних матчах.Інженеррозповідає, що взяв участь у турнірі вперше, але дуже задоволений. «Ми прийшли лише за перемогою», - каже чоловік.Його колегадодає, що позитив таких турнірів бачить, найперше, у тімбілдингу. «Бо хто хоче, той займається спортом і поза роботою, а тут це саме для підтримки командного духу серед працівників. Це важливо для нас», – додає працівник.За перше місце команда «Industrial Engineering» отримала кубок і 5 тисяч гривень винагороди.Другу переможну позицію зайняла команда «Логістика», отримавши за це 3 тисячі гривень винагороди. На третьому місці – команда «Фаворит», сформована з працівників виробничих ліній. Вони отримали 2 тисячі гривень призових.Окрім того, найкращі гравці турніру отримали подарункові сертифікати у спортивний магазин, а головне – можливість стати гравцем загальної команди підприємства з футболу «Kroschu Lutsk». Її тренеркаже: такі турніри для нього – можливість побачити футбольні здібності працівників і відібрати «нову кров» для команди. Додає, що, як мінімум, двох гравців запросить на тренування для подальшої гри у команді.«Футбольна культура на підприємстві добре розвинута. Ми з командою «Kroschu Lutsk» беремо участь у чемпіонаті Волині з футболу, а також у змаганнях всеукраїнського рівня. Скоро розпочнеться чемпіонат Волині з футболу, де братимуть участь 64 команди, тому ми активно готуємося. Я радий, що на підприємстві є люди, які живуть футболом», - каже тренер. Чоловік, до слова, вже 15 років працює на «Кромберг енд Шуберт Україна Лу», наразі він – завантажував-вивантажувач. Футбольну команду заводу ж тренує четвертий рік. Каже, футбол і такі заходи – одна з причин, через які він любить свою роботу.