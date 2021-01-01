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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від сьогодні в Україні діють нові правила карантину: що змінилося

Від сьогодні в Україні діють нові правила карантину: що змінилося
Від сьогодні, 20 вересня, в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. Відтепер, українці при наявності "жовтого" чи "зеленого" Covid-сертифіката можуть обійти більшість обмежень у зонах карантину.

Про це повідомляє Міністрество охорони здоров'я.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлюють нові карантинні обмеження.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані “жовтий” або “зелений”) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а “зелений” - про повний курс.

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"Жовта" зона

Тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з “жовтими” чи “зеленими” COVID-сертифікатами.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтого” чи “зеленого” COVID-сертифікату.
Від сьогодні в Україні діють нові правила карантину: що змінилося
Від сьогодні в Україні діють нові правила карантину: що змінилося

"Червона" зона

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають “зелений” COVID-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

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Самоізоляція

За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, “жовтого” чи “зеленого” сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Зауважують, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

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Теги: карантинні правила, Україна, зміни
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