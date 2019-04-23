Комерційна нерухомість у Ковелі: як обрати та чим заманлива для бізнесу





Волинські ріелтори розповіли, що ж вигідніше купувати під комерцію – приміщення у старих будинках чи все ж об’єкти на перших поверхах новобудов, як варіюються ціни у різних мікрорайонах Ковеля та який варіант найліпше обрати.



Що таке комерційна нерухомість?



Усю нерухомість розділяють на житлову та комерційну. І якщо перший варіант говорить сам за себе, то другий включає чимало аспектів. Oб'єкти кoмерційної нерухомості – приміщення, будівлі, ділянки, що призначені для отримання прибутку як за допомогою ведення власного бізнесу, так і через здачу їх в оренду. До комерційної нерухомості відносять чимало видів, серед них чи не найпопулярнішою є торгова. Саме ці площі дозволяють облаштувати магазини, бутики, аптеки, салони, кафе тощо.



Як можна використовувати комерційну нерухомість



Основна мета придбання комерційної нерухомості – отримання прибутку. У такому випадку можна розглянути кілька перспектив.



- Вести бізнес самостійно. Цей варіант підходить тим, у кого є або вже налагоджена справа, або продуманий бізнес-план та бажання займатися підприємницькою діяльністю.



- Здати в оренду. Якщо ви придбали комерційне приміщення, то можете отримувати пасивний дохід, здаючи його в оренду іншим.



- Перепродати. Придбати комерційну нерухомість у перспективному районі та в надійного забудовника, а згодом продати дорожче.



Комерція у Ковелі: на що звернути увагу



Під комерцію використовують або площі на перших поверхах на вторинному ринку, або перші поверхи новобудов. Власниця та директорка агентства нерухомості «Будова» Інна Тимофєєва розповідає, що у Ковелі, по-перше, у районах із найбільшою прохідністю (центр та привокзальний) квартир на перших поверхах у старих будинках майже не лишилося. По-друге, використання їх під комерцію лише на перший погляд може здатися вигіднішим.



«У старих будинках перевід приміщення в нежитловий фонд займає рік. Рік свого життя ви витратите на паперову тяганину. Ще одна проблема – застарілі комунікації, що нерідко призводять до замикань, затоплень та іншого. Їх доведеться замінити. Звісно ж, треба буде робити й ремонт. Усе це дуже затратно», - наголошує експертка.



Ріелтор агентства нерухомості «Ковельське житло та земля» Оксана Ляшук також згідна, що з приміщеннями на перших поверхах у старих будинках нерідко бувають проблеми. Наприклад, ви придбали квартиру, щоб зробити там магазин, проте сусіди чи ОСББ не дають згоди на переведення приміщення в нежитлове, воно розташоване занадто високо і там не можна, відповідно до вимог, облаштувати пандус і зручний вхід тощо. Варто звернути увагу й на комунікації в приміщенні. На ринку нерухомості клієнтам можуть запропонувати варіант, де навіть відсутня вода, застерігає експертка, а також пообіцяти примарну перспективу добудови, хоч це насправді не буде можливим.



«До мене звертаються люди з приводу консультацій щодо комерції. На жаль, часто вже після покупки. От вони придбали квартиру в будинку, щоб зробити там магазин, а через два місяці вже її продають навіть за нижчою ціною, бо є багато підводних каменів», - констатує вона.



Зі слів ріелтора, перед купівлею комерції необхідно звернути увагу на наявність паркомісць. Парковка – 50-60 % клієнтів, вважає Оксана Ляшук:

«У Ковелі є об’єкти у самому центрі міста біля універмагу, однак вони неактуальні без парковки, бо, як показує практика, бізнес добре йде там, де вона є». Привабливими для бізнесу ріелтор називає комерцію у районі вокзалу, на бульварі Шевченка до парку, вулиця Незалежності до центру.



Експерти одноголосно кажуть, що в нових багатоповерхівках умови все ж кращі. Передбачений і зручний заїзд, і паркомісця, дотримані всі сучасні будівельні норми, у приміщеннях можна, наприклад, облаштувати красивий open space, адже всередині є лише дві колони, а не безліч непотрібних перегородок і крихітні площі як у старих будинках, зробити охайні вітрини, що дозволяють великі вікна.



Після покупки комерційної нерухомості в новобудові одразу можна отримувати прибуток. Охочих взяти в оренду дійсно хороше приміщення в Ковелі багато, наголошує Інна Тимофєєва. Чимало власників бізнесу вже мають свій брендбук, тому і ремонт власними силами робити не доведеться.



Своєю чергою, Інна Тимофєєва радить покупцям комерційної нерухомості переключити фокус з центру міста чи привокзального району. Адже тут вже давно є все, що потрібно людям, отже конкуренція зашкалює, як результат – клієнт може до вас і не дійти. Натомість інші райони, як от Сільмаш, активно розбудовуються. Так, чи не найшвидші темпи – на вулиці Глібова, де добігає кінця зведення вже



«Там мешкає багато людей із високим достатком, проте навіть охайних продуктових магазинів у районі – обмаль. Люди елементарно хочуть вийди з квартири у капцях, аби купити муку і молоко на млинці, котрі попросила на сніданок дитина», - зауважує Інна Тимофєєва. У цьому районі, вважає ріелтор, будуть затребувані і спортзал, і відділення пошти, і салони краси, і різноманітні магазини, як от напівфабрикатів, і затишні кав’ярні.



Щодо цін на комерційну нерухомість, то у ковельських новобудовах «квадрат» коштує трохи більше 20 тисяч гривень або приблизно 800 доларів, на вторинному ринку в центрі – 1200-1500 гривень. Однак, наголошує директорка «Будови», у другому варіанті потрібно буде «влити» багато грошей, тож обійдеться квадратний метр у середньому понад 2000 доларів, тобто вдвічі дорожче.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хочете відкрити свій магазин у Ковелі, але не знаєте де? Боїтесь, що у вашій кав’ярні не буде багато відвідувачів через непопулярний район? Покупка комерційної нерухомості – вдале вкладення, що дає можливість отримувати прибуток без ризику, адже що б не сталося у фінансовій сфері, нерухомість залишається вашою власністю. Однак, при цьому важливо зважати на всі аспекти і перспективи, аби зробити правильний вибір з врахуванням поточної ситуації та комерційної привабливості об'єкта.Волинські ріелтори розповіли, що ж вигідніше купувати під комерцію – приміщення у старих будинках чи все ж об’єкти на перших поверхах новобудов, як варіюються ціни у різних мікрорайонах Ковеля та який варіант найліпше обрати.Усю нерухомість розділяють на житлову та комерційну. І якщо перший варіант говорить сам за себе, то другий включає чимало аспектів. Oб'єкти кoмерційної нерухомості – приміщення, будівлі, ділянки, що призначені для отримання прибутку як за допомогою ведення власного бізнесу, так і через здачу їх в оренду. До комерційної нерухомості відносять чимало видів, серед них чи не найпопулярнішою є торгова. Саме ці площі дозволяють облаштувати магазини, бутики, аптеки, салони, кафе тощо.Основна мета придбання комерційної нерухомості – отримання прибутку. У такому випадку можна розглянути кілька перспектив.Цей варіант підходить тим, у кого є або вже налагоджена справа, або продуманий бізнес-план та бажання займатися підприємницькою діяльністю.Якщо ви придбали комерційне приміщення, то можете отримувати пасивний дохід, здаючи його в оренду іншим.Придбати комерційну нерухомість у перспективному районі та в надійного забудовника, а згодом продати дорожче.Під комерцію використовують або площі на перших поверхах на вторинному ринку, або перші поверхи новобудов. Власниця та директорка агентства нерухомості «Будова»розповідає, що у Ковелі, по-перше, у районах із найбільшою прохідністю (центр та привокзальний) квартир на перших поверхах у старих будинках майже не лишилося. По-друге, використання їх під комерцію лише на перший погляд може здатися вигіднішим.«У старих будинках перевід приміщення в нежитловий фонд займає рік. Рік свого життя ви витратите на паперову тяганину. Ще одна проблема – застарілі комунікації, що нерідко призводять до замикань, затоплень та іншого. Їх доведеться замінити. Звісно ж, треба буде робити й ремонт. Усе це дуже затратно», - наголошує експертка.Ріелтор агентства нерухомості «Ковельське житло та земля»також згідна, що з приміщеннями на перших поверхах у старих будинках нерідко бувають проблеми. Наприклад, ви придбали квартиру, щоб зробити там магазин, проте сусіди чи ОСББ не дають згоди на переведення приміщення в нежитлове, воно розташоване занадто високо і там не можна, відповідно до вимог, облаштувати пандус і зручний вхід тощо. Варто звернути увагу й на комунікації в приміщенні. На ринку нерухомості клієнтам можуть запропонувати варіант, де навіть відсутня вода, застерігає експертка, а також пообіцяти примарну перспективу добудови, хоч це насправді не буде можливим.«До мене звертаються люди з приводу консультацій щодо комерції. На жаль, часто вже після покупки. От вони придбали квартиру в будинку, щоб зробити там магазин, а через два місяці вже її продають навіть за нижчою ціною, бо є багато підводних каменів», - констатує вона.Зі слів ріелтора, перед купівлею комерції необхідно звернути увагу на наявність паркомісць. Парковка – 50-60 % клієнтів, вважає Оксана Ляшук:«У Ковелі є об’єкти у самому центрі міста біля універмагу, однак вони неактуальні без парковки, бо, як показує практика, бізнес добре йде там, де вона є». Привабливими для бізнесу ріелтор називає комерцію у районі вокзалу, на бульварі Шевченка до парку, вулиця Незалежності до центру.Експерти одноголосно кажуть, що в нових багатоповерхівках умови все ж кращі. Передбачений і зручний заїзд, і паркомісця, дотримані всі сучасні будівельні норми, у приміщеннях можна, наприклад, облаштувати красивий open space, адже всередині є лише дві колони, а не безліч непотрібних перегородок і крихітні площі як у старих будинках, зробити охайні вітрини, що дозволяють великі вікна.Після покупки комерційної нерухомості в новобудові одразу можна отримувати прибуток. Охочих взяти в оренду дійсно хороше приміщення в Ковелі багато, наголошує Інна Тимофєєва. Чимало власників бізнесу вже мають свій брендбук, тому і ремонт власними силами робити не доведеться.Своєю чергою, Інна Тимофєєва радить покупцям комерційної нерухомості переключити фокус з центру міста чи привокзального району. Адже тут вже давно є все, що потрібно людям, отже конкуренція зашкалює, як результат – клієнт може до вас і не дійти. Натомість інші райони, як от Сільмаш, активно розбудовуються. Так, чи не найшвидші темпи – на вулиці Глібова, де добігає кінця зведення вже третього будинку «Паркового кварталу» від Будівельної компанії «Інвестор» , поруч – інші багатоповерхові будинки.«Там мешкає багато людей із високим достатком, проте навіть охайних продуктових магазинів у районі – обмаль. Люди елементарно хочуть вийди з квартири у капцях, аби купити муку і молоко на млинці, котрі попросила на сніданок дитина», - зауважує Інна Тимофєєва. У цьому районі, вважає ріелтор, будуть затребувані і спортзал, і відділення пошти, і салони краси, і різноманітні магазини, як от напівфабрикатів, і затишні кав’ярні.Щодо цін на комерційну нерухомість, то у ковельських новобудовах «квадрат» коштує трохи більше 20 тисяч гривень або приблизно 800 доларів, на вторинному ринку в центрі – 1200-1500 гривень. Однак, наголошує директорка «Будови», у другому варіанті потрібно буде «влити» багато грошей, тож обійдеться квадратний метр у середньому понад 2000 доларів, тобто вдвічі дорожче.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію