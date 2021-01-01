На Волині конфлікт між подружжям ледь не закінчився трагедією

У Ковельському районі між подружжям під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт. Під час суперечки чоловік ножем наніс тілесне ушкодження дружині та пішов з хати.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Жінку із ножовим пораненням черевної порожнини доставили до реанімаційного відділення Ковельської центральної районної лікарні.Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину чоловіка потерпілої та встановили його місцезнаходження. Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ніж та інші речові докази вилучили. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.