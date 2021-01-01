вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині конфлікт між подружжям ледь не закінчився трагедією

На Волині конфлікт між подружжям ледь не закінчився трагедією
У Ковельському районі між подружжям під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт. Під час суперечки чоловік ножем наніс тілесне ушкодження дружині та пішов з хати.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Жінку із ножовим пораненням черевної порожнини доставили до реанімаційного відділення Ковельської центральної районної лікарні.

Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину чоловіка потерпілої та встановили його місцезнаходження. Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ніж та інші речові докази вилучили. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельський район, подружжя, ножове поранення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля автостанції у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:11
У Луцьку в ДТП постраждала 28-річна дівчина
Сьогодні, 11:02
На Волині конфлікт між подружжям ледь не закінчився трагедією
Сьогодні, 10:45
На Волині неповнолітній хлопець вчинив самогубство
Сьогодні, 10:44
У волинському селі автомобіль збив велосипедиста: постраждалий – у комі
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
У волинському селі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак У волинському селі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
14 вересень, 15:45
Волинянин за кермом авто наїхав на поліцейського, коли той перевіряв законність видобутку піску Волинянин за кермом авто наїхав на поліцейського, коли той перевіряв законність видобутку піску
08 вересень, 11:37
Смертельна ДТП на Волині: лікарі повідомили про стан другого водія Смертельна ДТП на Волині: лікарі повідомили про стан другого водія
30 серпень, 17:19
На Волині п'яний водій злетів у кювет та перекинувся, постраждала неповнолітня. ФОТО На Волині п'яний водій злетів у кювет та перекинувся, постраждала неповнолітня. ФОТО
30 серпень, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 12:19
 0
В 11 регіонах перевищений показник Covid-госпіталізації: де ситуація – найскладніша
Сьогодні, 11:52
 0
Студентка – у реанімації: шукають свідків аварії на Глушець у Луцьку
Сьогодні, 11:30
 0
Більше, ніж гра: працівники луцького «Кромберга» змагалися за футбольну першість. ФОТО
Сьогодні, 11:14
 0
Біля автостанції у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8