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Волинський священник відповів, до яких ікон потрібно молитися, щоб швидше одужати

Волинський священник відповів, до яких ікон потрібно молитися, щоб швидше одужати
На думку волинського священника Михайла Бучака, людина не повинна посилено шукати святих та ікони, до яких варто молитися за одужання. Він радить жити так, щоб Бог постійно був складовою життя.

Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.

«З одного боку, є святині, намолені місця, які підходять тим чи іншим людям в їхньому духовному стані. Але ми повинні звертатися до Бога не як в поліклініку чи лікарню. Бог повинен бути складовою нашого життя», – стверджує він.

За його словами, часто буває, що простенька молитва «Господи, помилуй» вирішує значно більше проблем, аніж коли людина їздить і шукає ікони, храми, мощі святих.

«Найперше – потрібно постійно мати єдність із Богом через святі таїнства. «Хто споживає Моє Тіло і Кров Мою п’є, той у Мені перебуває, а Я – в ньому». А коли в мені перебуває Бог, то він мені підкаже, в який храм піти, перед якою іконою на коліна стати, до якого лікаря звернутися», – стверджує священник.

Часто переконання, що для одужання потрібно молитися перед конкретними іконами, дає збій, каже Михайло Бучак, і тоді в людини настає відторгнення, мовляв, «я молився – а результату нема».

«А проблема в тому, що Господь каже: «Шукайте найперше Царства Божого. Все інше Я вам дам», – додає священнослужитель.


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Теги: Волинь, священник, ікони, молитва, одужання
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