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Як зробити систему опалення та сантехніку: РЕМОНТ З «ІНВЕСТОРОМ». ВІДЕО*

Як зробити систему опалення та сантехніку: РЕМОНТ З «ІНВЕСТОРОМ». ВІДЕО*
Як швидко та якісно зробити ремонт? Порадами, лайф-хаками та максимумом корисної інформації на цю тему поділяться люди, які знають про цю сферу все!

Керівниця відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Ірина Новосад та засновник студії дизайну "isbelab" Дмитро Кохновіч будуть розказувати про ремонт під час робіт у власних домівках.

У відео можна отримати інформацію про те, як: облаштувати систему обігріву помешкання та провести комунікації під сантехніку.



У попередньому відео можна озайомитися, як правильно розпланувати простір помешкання та як грамотно організувати розведення електрики.

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Луцьк, Інвестор, житло, опалення, сантехніка, ремонт
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