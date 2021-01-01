Як зробити систему опалення та сантехніку: РЕМОНТ З «ІНВЕСТОРОМ». ВІДЕО*

Як швидко та якісно зробити ремонт? Порадами, лайф-хаками та максимумом корисної інформації на цю тему поділяться люди, які знають про цю сферу все!Керівниця відділу продажівта засновник студії дизайну "isbelab"будуть розказувати про ремонт під час робіт у власних домівках.У відео можна отримати інформацію про те, як: облаштувати систему обігріву помешкання та провести комунікації під сантехніку.можна озайомитися, як правильно розпланувати простір помешкання та як грамотно організувати розведення електрики.