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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В 11 регіонах перевищений показник Covid-госпіталізації: де ситуація – найскладніша

В 11 регіонах перевищений показник Covid-госпіталізації: де ситуація – найскладніша
Станом на 20 вересня в 11 регіонах України перевищений показник рівня госпіталізації хворих з коронавірусом. Загалом по всій країні динаміка Соvid-госпіталізованих пацієнтів складає 50,7%, що також уже - більше норми.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, показник рівня госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом перевищений у:
- Вінницька – 54,9%;
- Волинська – 50,7%;
- Дніпропетровська – 75,2%;
- Житомирська – 56,3%;
- Закарпатська – 52,3%;
- Луганська – 69,6%;
- Миколаївська – 72,3%;
- Рівненська – 87,2%;
- Сумська – 61,0%;
- Харківська – 75,2%;
- Черкаська 72,6%.

Найскладніша ситуація з рівнем Covid-госпіталізації спостерігається у Рівненській (87,2%), Дніпропепетровській (75,2%), Харківській (також 75,2%) та Черкаській областях (72,6%).

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Протягом трьох днів цей показник перевищений у 7 регіонах: Вінницькій, Дніпропертовській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській.

Зазначимо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.

До слова, наразі вся територія України перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину.

За попередню добу в Україні госпіталізували 1 255 осіб, хворих на коронавірус.

В 11 регіонах перевищений показник Covid-госпіталізації: де ситуація – найскладніша

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Теги: первеищений показник, статистика, Україна
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