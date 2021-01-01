В 11 регіонах перевищений показник Covid-госпіталізації: де ситуація – найскладніша





Про це свідчать



Так, показник рівня госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом перевищений у:

- Вінницька – 54,9%;

- Волинська – 50,7%;

- Дніпропетровська – 75,2%;

- Житомирська – 56,3%;

- Закарпатська – 52,3%;

- Луганська – 69,6%;

- Миколаївська – 72,3%;

- Рівненська – 87,2%;

- Сумська – 61,0%;

- Харківська – 75,2%;

- Черкаська 72,6%.



Найскладніша ситуація з рівнем Covid-госпіталізації спостерігається у Рівненській (87,2%), Дніпропепетровській (75,2%), Харківській (також 75,2%) та Черкаській областях (72,6%).



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Протягом трьох днів цей показник перевищений у 7 регіонах: Вінницькій, Дніпропертовській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській.



Зазначимо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.



До слова, наразі вся територія України перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину.



За попередню добу в Україні госпіталізували 1 255 осіб, хворих на коронавірус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 20 вересня в 11 регіонах України перевищений показник рівня госпіталізації хворих з коронавірусом. Загалом по всій країні динаміка Соvid-госпіталізованих пацієнтів складає 50,7%, що також уже - більше норми.Про це свідчать дані МОЗ.Так, показник рівня госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом перевищений у:- Вінницька – 54,9%;- Волинська – 50,7%;- Дніпропетровська – 75,2%;- Житомирська – 56,3%;- Закарпатська – 52,3%;- Луганська – 69,6%;- Миколаївська – 72,3%;- Рівненська – 87,2%;- Сумська – 61,0%;- Харківська – 75,2%;- Черкаська 72,6%.Найскладніша ситуація з рівнем Covid-госпіталізації спостерігається у Рівненській (87,2%), Дніпропепетровській (75,2%), Харківській (також 75,2%) та Черкаській областях (72,6%).Протягом трьох днів цей показник перевищений у 7 регіонах: Вінницькій, Дніпропертовській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській.Зазначимо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.До слова, наразі вся територія України перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину.За попередню добу в Україні госпіталізували

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