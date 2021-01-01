В 11 регіонах перевищений показник Covid-госпіталізації: де ситуація – найскладніша
Сьогодні, 11:52
Станом на 20 вересня в 11 регіонах України перевищений показник рівня госпіталізації хворих з коронавірусом. Загалом по всій країні динаміка Соvid-госпіталізованих пацієнтів складає 50,7%, що також уже - більше норми.
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, показник рівня госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом перевищений у:
- Вінницька – 54,9%;
- Волинська – 50,7%;
- Дніпропетровська – 75,2%;
- Житомирська – 56,3%;
- Закарпатська – 52,3%;
- Луганська – 69,6%;
- Миколаївська – 72,3%;
- Рівненська – 87,2%;
- Сумська – 61,0%;
- Харківська – 75,2%;
- Черкаська 72,6%.
Найскладніша ситуація з рівнем Covid-госпіталізації спостерігається у Рівненській (87,2%), Дніпропепетровській (75,2%), Харківській (також 75,2%) та Черкаській областях (72,6%).
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Протягом трьох днів цей показник перевищений у 7 регіонах: Вінницькій, Дніпропертовській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській.
Зазначимо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.
До слова, наразі вся територія України перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину.
За попередню добу в Україні госпіталізували 1 255 осіб, хворих на коронавірус.
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Про це свідчать дані МОЗ.
Так, показник рівня госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом перевищений у:
- Вінницька – 54,9%;
- Волинська – 50,7%;
- Дніпропетровська – 75,2%;
- Житомирська – 56,3%;
- Закарпатська – 52,3%;
- Луганська – 69,6%;
- Миколаївська – 72,3%;
- Рівненська – 87,2%;
- Сумська – 61,0%;
- Харківська – 75,2%;
- Черкаська 72,6%.
Найскладніша ситуація з рівнем Covid-госпіталізації спостерігається у Рівненській (87,2%), Дніпропепетровській (75,2%), Харківській (також 75,2%) та Черкаській областях (72,6%).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від сьогодні в Україні діють нові правила карантину: що змінилося
Протягом трьох днів цей показник перевищений у 7 регіонах: Вінницькій, Дніпропертовській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській.
Зазначимо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.
До слова, наразі вся територія України перебуває у "зеленій" зоні адаптивного карантину.
За попередню добу в Україні госпіталізували 1 255 осіб, хворих на коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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