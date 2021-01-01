На Волині попереджають про підвищення рівня води у річках

На Волині у зв’язку з ймовірними опадами, очiкується підйом рiвнiв води, над поточними рівнями.Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.20 - 21 вересня на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м. та на р. Прип'ять в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ. (І рівень небезпеки - жовтий).20 - 21 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями 19 вересня на 8 год, без негативних наслiдкiв.