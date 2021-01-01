Дивовижне повернення з того світу: волинянка прийшла додому після власного похорону





Валентина Рижко пішла з дому 2 роки тому, її шукали усім селом, а рідні подавали до поліції заяву про її зникнення, йдеться у сюжеті телеканалу



Жінка пішла з дому і зникла, а через деякий час зателефонували із поліції і повідомили про те, що на звалищі знайшли тіло невідомої, яка підходить за описом. Родина Валентини поїхала на упізнання до моргу.



"Син, мій онук, невістка, зять, сказали, що то мама. Одягнена так само", - розповідає мама зниклої жінки Юстина.



"Ріст, волосся все підходило. ДНК експертизу ніхто не проводив", - розповідає брат Валентини.



Жінку забрали, поховали та оплакали. А за 4 місяці із місцевої психіатричної лікарні зателефонували медики і розповіли, що в них проходить курс лікування Валентина Рижко. Вона надійшла у важкому стані, мала психічні розлади і не змогла розповісти нічого ані про себе, ані про рідних.



Зараз Валентина уже вдома. Син купив їй невеличкий будиночок, але документи на матір зробити не зміг, оскільки вона офіційно вважається померлою.



У Ковельській окружній прокуратурі кажуть, що претензій до поліції не мають, оскільки ДНК-експертиза не обов'язкова, якщо рідні упізнали тіло. Однак справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини, поновили.



На могилі Валентини її рідні зняли табличку з її іменем. Хто ж похований у могилі наразі невідомо. Тепер на табличці на могильному хресті напис "Невідома особа жіночої статі". Правоохоронці провели ексгумацію тіла та взяли ДНК-зразки, які порівняють зі зразками у базі зниклих безвісти.



Валентина звернулася до суду про відновлення документів. Вже незабаром жінці видадуть новий паспорт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грушівка Волинської області додому повернулася жінка, яку родичі поховали 4 місяці тому.пішла з дому 2 роки тому, її шукали усім селом, а рідні подавали до поліції заяву про її зникнення, йдеться у сюжеті телеканалу "Україна" Жінка пішла з дому і зникла, а через деякий час зателефонували із поліції і повідомили про те, що на звалищі знайшли тіло невідомої, яка підходить за описом. Родина Валентини поїхала на упізнання до моргу."Син, мій онук, невістка, зять, сказали, що то мама. Одягнена так само", - розповідає мама зниклої жінки"Ріст, волосся все підходило. ДНК експертизу ніхто не проводив", - розповідає брат Валентини.Жінку забрали, поховали та оплакали. А за 4 місяці із місцевої психіатричної лікарні зателефонували медики і розповіли, що в них проходить курс лікування Валентина Рижко. Вона надійшла у важкому стані, мала психічні розлади і не змогла розповісти нічого ані про себе, ані про рідних.Зараз Валентина уже вдома. Син купив їй невеличкий будиночок, але документи на матір зробити не зміг, оскільки вона офіційно вважається померлою.У Ковельській окружній прокуратурі кажуть, що претензій до поліції не мають, оскільки ДНК-експертиза не обов'язкова, якщо рідні упізнали тіло. Однак справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини, поновили.На могилі Валентини її рідні зняли табличку з її іменем. Хто ж похований у могилі наразі невідомо. Тепер на табличці на могильному хресті напис "Невідома особа жіночої статі". Правоохоронці провели ексгумацію тіла та взяли ДНК-зразки, які порівняють зі зразками у базі зниклих безвісти.Валентина звернулася до суду про відновлення документів. Вже незабаром жінці видадуть новий паспорт.

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