У лісі на Волині знайшли контрабандні цигарки, замасковані у кущах. ВІДЕО. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.



Інформацію про можливу протиправну діяльність військовослужбовці відділу «Світязь» отримали від оперативних співробітників. В ході її реалізації прикордонники виявили в лісосмузі поблизу кордону сховок з тютюновими виробами. П'ять пакунків, в яких знаходилося 2 500 пачок цигарок білоруського виробництва, невідомі замаскували у кущах.



Наразі тривають заходи зі встановлення та пошуку осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби встановленим порядком передадуть співробітникам ДФС.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмисники не полишають спроб незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Цими вихідними прикордонники Волинського загону викрили чергову оборудку пачкарів на українсько-білоруській ділянці.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Інформацію про можливу протиправну діяльність військовослужбовці відділу «Світязь» отримали від оперативних співробітників. В ході її реалізації прикордонники виявили в лісосмузі поблизу кордону сховок з тютюновими виробами. П'ять пакунків, в яких знаходилося 2 500 пачок цигарок білоруського виробництва, невідомі замаскували у кущах.Наразі тривають заходи зі встановлення та пошуку осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби встановленим порядком передадуть співробітникам ДФС.

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