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У лісі на Волині знайшли контрабандні цигарки, замасковані у кущах. ВІДЕО. ФОТО

У лісі на Волині знайшли контрабандні цигарки, замасковані у кущах. ВІДЕО. ФОТО
Зловмисники не полишають спроб незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Цими вихідними прикордонники Волинського загону викрили чергову оборудку пачкарів на українсько-білоруській ділянці.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Інформацію про можливу протиправну діяльність військовослужбовці відділу «Світязь» отримали від оперативних співробітників. В ході її реалізації прикордонники виявили в лісосмузі поблизу кордону сховок з тютюновими виробами. П'ять пакунків, в яких знаходилося 2 500 пачок цигарок білоруського виробництва, невідомі замаскували у кущах.

Наразі тривають заходи зі встановлення та пошуку осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби встановленим порядком передадуть співробітникам ДФС.

У лісі на Волині знайшли контрабандні цигарки, замасковані у кущах. ВІДЕО. ФОТО
У лісі на Волині знайшли контрабандні цигарки, замасковані у кущах. ВІДЕО. ФОТО
У лісі на Волині знайшли контрабандні цигарки, замасковані у кущах. ВІДЕО. ФОТО




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Теги: Волинь, прикордонники, кондрабандні цигарки
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