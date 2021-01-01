Волиняни привезли медалі з чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. ФОТО
Сьогодні, 13:20
На чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное у складі збірної України за медалі боролися волинські веслувальники. Андрій Рибачок та Юрій Вандюк здобули золото на дистанції 500 м у каное-четвірці.
Про це інформує Управління у справах молоді та спорту.
Змагання відбулися в Копенгагені (Данія). До програми чемпіонату увійшли 42 дисципліни: каное – 13, байдарки – 17, параканое – 12. Серед них – десять олімпійських і дев’ять паралімпійських дистанцій.
Україну представляли 31 спортсмен: 12 – у байдарках, 10 – у каное, 9 – у параканое.
Каное-четвірка у складі Віталія Вергелеса, Тараса Міщука та волинян Андрія Рибачка та Юрія Вандюка показала результат 1.31.20 на дистанції 500 метрів, випередивши команду Польщі на 0,1 секунди. Це перші нагороди української каное-четвірки на чемпіонатах Європи та світу.
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Про це інформує Управління у справах молоді та спорту.
Змагання відбулися в Копенгагені (Данія). До програми чемпіонату увійшли 42 дисципліни: каное – 13, байдарки – 17, параканое – 12. Серед них – десять олімпійських і дев’ять паралімпійських дистанцій.
Україну представляли 31 спортсмен: 12 – у байдарках, 10 – у каное, 9 – у параканое.
Каное-четвірка у складі Віталія Вергелеса, Тараса Міщука та волинян Андрія Рибачка та Юрія Вандюка показала результат 1.31.20 на дистанції 500 метрів, випередивши команду Польщі на 0,1 секунди. Це перші нагороди української каное-четвірки на чемпіонатах Європи та світу.
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