У Луцьку «накрили» гральний заклад
Сьогодні, 14:53
Співробітники управління стратегічних розслідувань отримали оперативну інформацію, що по проспекту Соборності в Луцьку діє підпільний гральний заклад.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час перевірки цієї інформації виявлено приміщення, де незаконно надавався доступ через мережу Інтернет до електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.
Гральний заклад працював підпільно, до нього запускали лише «своїх» людей, після попереднього дзвінка та проходження ідентифікації особи через систему відеонагляду грального закладу.
Під час проведення першочергових слідчих дій в закладі виявлено та вилучено: 6 системних блоків, 6 комп’ютерних моніторів, комплектуючі до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, чорнові записи адміністратора. Нині проводяться слідчі дії, вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення експертного дослідження. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час перевірки цієї інформації виявлено приміщення, де незаконно надавався доступ через мережу Інтернет до електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.
Гральний заклад працював підпільно, до нього запускали лише «своїх» людей, після попереднього дзвінка та проходження ідентифікації особи через систему відеонагляду грального закладу.
Під час проведення першочергових слідчих дій в закладі виявлено та вилучено: 6 системних блоків, 6 комп’ютерних моніторів, комплектуючі до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, чорнові записи адміністратора. Нині проводяться слідчі дії, вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення експертного дослідження. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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