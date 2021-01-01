У двох дитсадках волинської громади вакцинували 100% працівників. ФОТО

У Підгайцівській громаді триває вакцинальна кампанія серед працівників освітніх закладів.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади.Аби бути готовими до нового ймовірного спалаху коронавірусної інфекції у Підгайцівській громаді та на Волині, працівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти рекомендують вакцинуватись від COVID-19.З цією метою днями у Підгайцях відбулась нарада працівників освітянських закладів громади, у якій взяла участь заступниця начальника Управління освіти та науки Волинської обласної державної адміністраціїПосадовиця інформувала присутніх про загрози, які несе збільшення кількості хворих на коронавірус в області, ознайомила з останніми розпорядженнями Головного санітарного лікаря України та рекомендаціями Міністерства освіти та науки України.Згідно нової постанови Кабміну, у разі оголошення в області карантинних обмежень «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки, працювати у звичному режимі зможуть лише ті школи та дитсадки, де вакциновані понад 80% працівників колективу. У разі «червоного» рівня небезпеки – працюватимуть лише колективи, де вакциновані 100% працівників. Тому усім освітянам рекомендують подбати про своє здоров’я та вакцинуватись, аби уникнути тяжкого перебігу хвороби.За інформацією начальниці Відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанни Скороход на ранок 20 вересня 2021 року, у Підгайцівській громаді 100% вакциновані лише працівники у двох дитсадках – села Звірів та Хорлупи.У Романівському ЗДО – 93,3%, Піддубцівському – 90,9%, Лищенському – 81,8%, Підгайцівському – 75%, Липинському – 70%.Найменше вакцинованих працівників у дитсадках села Пальче (16,7%), Борохів – 20% та Вишнів – 42,8%.У шкільних колективах ситуація теж різниться.Найкращі показники вакцинації у колективах Підгайцівського (80%), Лищенського (90,2%), Романівського (82,8%), Піддубцівського (87,2%) ліцеїв, Борохівської (90,5%), Хорлупівської (80,9%), Крупівської (86,4%) та Воротнівської (85,7%) гімназіях.Найгірший показник у Пальченській гімназії – 12,5%.У Липинському ліцеї – 57,6%, Звірівській гімназії – 55,5% у Гараджинській – 54,5%.Нагадуємо, що щепитись можуть усі охочі, вакцини в амбулаторіях Підгайцівської громади достатньо.Вас чекають у пунктах щеплень від COVID-19:• с. Підгайці - амбулаторія по вул Шкільна 24аЗапис за телефоном +380950133192, або у свого сімейного лікаря.• с. Лище - амбулаторія по вул. Центральна, 81Запис за телефоном +380950165215, або у свого сімейного лікаря• с.Піддубці - амбулаторія по вул. Вернигори, 1Запис за телефоном 0673124317, або у свого сімейного лікаря.• с.Липини - амбулаторія, по вулиці Теремнівська, 100Запис за телефоном 067 312 5516, або у свого сімейного лікаря.