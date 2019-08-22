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Ліцей на Волині готує працівників робітничих спеціальностей на замовлення підприємств

Ліцей на Волині готує працівників робітничих спеціальностей на замовлення підприємств
Торчинський професійний ліцей готує працівників робітничих спеціальностей на замовлення підприємств.

Про це у Луцькій районній раді розповів директор ліцею Олександр Вознюк, повідомляє пресслужба установи.

У навчальному закладі готують будівельників, кухарів, деревообробників, трактористів, водіїв, слюсарів, верстатників, плиточників, штукатурів, мулярів, малярів.

Ліцей готовий збільшити наявний перелік професій, за якими готує студентів, якщо на це буде замовлення від підприємств, заводів, інвесторів.

«Зараз у Торчинському ліцеї 297 студентів. Рівень працевлаштування випускників у минулому році склав 80%, цьогоріч – 75%, що свідчить про високу потребу у фахівцях робітничих спеціальностей.

На існуючі у нашому ліцеї спеціальності у нас є попит, з цим проблем немає. Я про інше. Ми готові розширювати освітні послуги і можемо готувати робітників інших професій, якщо на їхню підготовку буде запит від підприємств, заводів, інвесторів. У ліцеї є умови для навчання, проживання студентів», - розповів Олександр Вознюк.

За словами директора, в ліцеї можуть навчати за дуальною формою, тобто теорію студенти вивчають у стінах навчального закладу, а практику проходять вже безпосередньо на робочому місці, на виробництві.

«Ми знаємо, що на ринку праці є брак працівників саме робітничих спеціальностей. Тому Луцька районна рада готова сприяти ліцею та бути посередником між бізнесом та навчальним закладом. Аби бізнес не витрачав час на пошук працівників, а ліцей мав кого навчати», - розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

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Теги: Волинь, Торчин, професійний ліцей, робітничі спеціальності
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