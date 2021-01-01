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У волинян вилучили наркотики та пістолет. ФОТО

У волинян вилучили наркотики та пістолет. ФОТО
У Луцькому районі поліцейські вилучили у місцевих мешканців наркотики.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

В рамках проведення слідчо-оперативних заходів у кримінальному провадженні поліцейські Луцького районного управління поліції спільно із співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області ДБН Національної поліції України вилучили у мешканців села Підгайці 15-ти та 18-ти років подрібнені та висушені рослини, схожі на канабіс, а також предмет, схожий на пістолет.

Окрім того, на пустирі у цьому ж селі правоохоронці виявили та вилучили незаконний посів конопель.

Усе вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних досліджень.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

У волинян вилучили наркотики та пістолет. ФОТО

У волинян вилучили наркотики та пістолет. ФОТО

У волинян вилучили наркотики та пістолет. ФОТО

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Теги: Волинь, Підгайці, наркотики, пістолет, посів коноплі
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