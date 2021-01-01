У Луцьку відбулася національна виставка «пухнастиків». ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



“Це бездонний колодязь любові, який вони можуть подарувати в сім’ю, особливо для малих дітей”, – каже про свого улюбленця Мар’ян Сулим.



Про цю любов чоловік зі Львова знає не з книжок і не з розмов. Два роки тому він із дівчиною придбали собі висловуху кішку. Після цього зрозуміли: аби кожен охочий міг відчувати вдома таку ж любов, потрібно ділитися. Почали розводити котів цієї породи.



Із Рівного до Луцька привіз своїх кішок і пан Олександр. Племінних мейн-кунів він розводить також протягом двох років. Каже: попри розміри (а важити такі коти можуть до 17-ти кілограмів), усі представники цієї породи – дуже спокійні та люблять дітей.



Поруч велетня Бейсманда у яскравому рожевому манежі – біла шотландська висловуха киця. Її власниця каже: придбала її через колір, бо білий – її улюблений. Пані називає свою пухнасту “блондинку” – королевою, бо та не тільки харчується по-королівськи, має королівські звички, а ще й зветься Королева Флоренс.



Перша в історії не лише міста, а й області Національної виставки кішок зібрала 42 пухнастих “експонати”. Сюди приїхали заводчики не лише Волинської, а й Львівської та Рівненської областей.



Під час виставки не лише дивилися та купували породистих котів. По завершенню судді визначили найкращих і вручили їм подарунки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку влаштували Національну виставку кішок. Своїх улюбленців показали і навіть виставили на продаж не лише лучани, але й жителі інших областей.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. “Це бездонний колодязь любові, який вони можуть подарувати в сім’ю, особливо для малих дітей”, – каже про свого улюбленцяПро цю любов чоловік зі Львова знає не з книжок і не з розмов. Два роки тому він із дівчиною придбали собі висловуху кішку. Після цього зрозуміли: аби кожен охочий міг відчувати вдома таку ж любов, потрібно ділитися. Почали розводити котів цієї породи.Із Рівного до Луцька привіз своїх кішок і пан Олександр. Племінних мейн-кунів він розводить також протягом двох років. Каже: попри розміри (а важити такі коти можуть до 17-ти кілограмів), усі представники цієї породи – дуже спокійні та люблять дітей.Поруч велетня Бейсманда у яскравому рожевому манежі – біла шотландська висловуха киця. Її власниця каже: придбала її через колір, бо білий – її улюблений. Пані називає свою пухнасту “блондинку” – королевою, бо та не тільки харчується по-королівськи, має королівські звички, а ще й зветься Королева Флоренс.Перша в історії не лише міста, а й області Національної виставки кішок зібрала 42 пухнастих “експонати”. Сюди приїхали заводчики не лише Волинської, а й Львівської та Рівненської областей.Під час виставки не лише дивилися та купували породистих котів. По завершенню судді визначили найкращих і вручили їм подарунки.

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